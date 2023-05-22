Adana Demirspor - Beşiktaş maçına Aboubakar ve Gedson Fernandes damgası! "Güneş gibi parlıyorlar, durdurmak imkansız"

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Süper Lig'in 35. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Adana'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 19. dakikada Belhanda ile öne geçerken yanıt 45+4. dakikada Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş, 46. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle geri dönerken 72. dakikada Cenk Tosun penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 90+5. dakikada Aboubakar penaltı golüyle söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan siyah-beyazlıların puanı 74'e yükseldi. Adana Demirspor ise bu sezon evinde ilk kez yenildi ve 63 puanda kaldı.

ABOUBAKAR TARİHE GEÇTİ

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Aboubakar Beşiktaş’ta gollerini sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor maçında fileleri iki kez sarsan Kamerunlu futbolcu, ligdeki 14. karşılaşmasında 12. golünü kaydetti. Son 10 maçın 9’unda fileleri havalandıran Aboubakar, Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla üç farklı sezonda 12+ gol atan ilk yabancı olarak tarihe geçti. Kamerunlu yıldız 2016-17 sezonunda 12, 2020-21’de de 15 gol kaydetmişti. Ara transferde Beşiktaş’a dönen Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra 24. haftadaki 2-1’lik Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü atmıştı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASI 0.85’E ÇIKTI

Aboubakar ayrıca Beşiktaş’taki en verimli dönemini geçiriyor. 2016-17 sezonunda 27 karşılaşmada 12 gol atıp maç başı 0.44 ortalama tutturan, 2020-21’de de 26 maçta 15 golle 0.57 ortalama yakalayan Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 14 maçta 12 golle 0.85’e ulaştı.

CENK TOSUN’UN GOL ATTIĞI 32. TAKIM ADANA DEMiRSPOR

Beşiktaş’ın bu sezon en fazla gol atan ismi olan Cenk Tosun, kariyerinde altın bir sayfa daha açtı. Dünkü karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran siyah beyazlı ekibin yıldızı, Süper Lig’de Adana Demirspor’a ilk kez gol attı. Opta verilerine göre Cenk Tosun, 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte ligde en fazla takıma (32) gol atan iki oyuncudan biri oldu. Kartal’ın golcüsü bu sezon 14. kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaparak, 17 gole doğrudan katkı verdi.

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UĞUR MELEKE: SÜRAT DÜELLOSUNU KARTAL KAZANDI

Santrayla birlikte öyle bir fırtına başladı ki top bir o kalede, bir bu kaledeydi.

Süper Lig’de 35’inci raunda girilirken son beş haftanın lideri Adana Demir, ikincisi Beşiktaş’tı. Yani Yeni Adana Stadı’nda sıkı bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorduk zaten. Ancak santrayla birlikte öyle bir fırtına başladı ki, top bir o kalede, bir bu kalede öyle bir maç izledik ki, kafamızı ancak ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte yere indirebildik. Futbol adına çok iyi bir 45 dakika oynandı Adana’da.

iLK 25’TE ÜÇ POZiSYON, BiR GOL

Montella’nın Adana Demirspor’u çabukluk üzerine inşa edilmiş bir ekip. Rakip kaleye oyalanarak, set inşa ederek, sabırla gitmiyorlar. Dün oynamayan Svensson çok çabuk. Kevin Rodrigues çabuk, İsmail çabuk. Badou Ndiaye çok çabuk. Kanat hücumcuları Akintola, Yusuf, Onyekuru çabuk.

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Bu kadar çabuk oyuncu, eğer topu ayaklarında oyalamaz, seri de dolaştırırlarsa baş döndürücü bir hızla gidiyorlar hücuma. Dün özellikle ilk 20-25 dakikada hızlarıyla Beşiktaş’ı zor durumlara düşürdüler. Üç net pozisyon yarattılar ama tek golü bir çabuk taçla buldular.

GÜNEŞ STRATEJi DEĞiŞTiRDi

Beşiktaş’ın oyunun akışını değiştirdiği ansa 25’inci dakikada geldi. Şenol Güneş maçın durduğu bir anda Salih-Gedson’la konuştu.

O dakikadan sonra Beşiktaş da oyalanmama, daha fazla uzun deneme ve özellikle Gedson Fernandes’le o toplara koşma stratejisine geçti. Beşiktaş’ın dünkü başarılı geri dönüşünü incelediğinizde onların da üç-dört pasla/çabuklukla golleri bulduklarını göreceksiniz:

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Birinci golde Amir Hadziahmetovic’in 50 metrelik mükemmel ortası, ikide Gedson’un solosu, üçte de bir korner organizasyonu söz konusu.

YENi SEZONA DAHA ÜMiTLi BAKIYOR

Böylece son 12 haftada tam 34 puan toplamayı başaran Beşiktaş, dün hem Avrupa biletini cebine koymuş oldu, hem de yeni sezona çok daha umutla ve heyecanla bakıyorlar artık.

Dünkü maçın sonucundan bağımsız ufak bir detaya da değinmek isterim: Adana Demirspor’un golü, İsmail’in hızlı tacıyla geldi. Önceki hafta da Galatasaray, Başakşehir’e karşı maçın kilidini Kazımcan Karataş’ın bir hızlı tacı sonrası kazandığı penaltıyla açmıştı. Futbolun en fazla kullanılan duran topu taç atışının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir 15 gün yaşadık hep birlikte.

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GÜNTEKİN ONAY: ABOU VE GEDSON GÜNEŞ GİBİ PARLIYOR

İyi bir Aboubakar’ı durdurmak imkansız, Fernandes de günün iyileri arasındaydı.

Adana Demirspor bu ligin en etkili hücum yapan, göze en hoş gelen futbolu oynayan ekiplerinden biri. Montella’nın takımı sadece rakip kaleyi düşünüyor.

4-2-4 gibi bir düzenle oynuyorlar. Orta alanın merkezinde tüm yük Badou Ndiaye ve Stamboli’nin omuzlarında. Adana ekibinin bu riskli anlayış ve formasyonuyla Beşiktaş’ın maçı kazanmaması sürpriz olurdu.

Nitekim 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyan siyah beyazlılar net bir üstünlük kurmayı bildi.

ÇOK DEĞERLi BiR GALiBiYET

Kendi evinde bu sezon hiç kaybetmemiş olan Adana Demirspor karşısında 1-0 geriden gelerek 4 golle kazanmak çok değerli.

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı son 12 maçta 34 puan topladı. Ligin en formda takımı konumunda. Aboubakar formda ve sağlıklı olduğunda onu durdurmak imkansız. Dile kolay son 10 maçta 12 gole imza attı Kamerunlu süperstar. Gedson Fernandes ve Masuaku da dün Beşiktaş’ın iyileriydi.

SALiH ARTIK DAHA ÇOK SORUMLULUK ALIYOR

Salih Uçan, Şenol Güneş ile beraber çok daha fazla sorumluluk alıyor, çok çalışıyor. Amir Hadziahmetovic de daha güvenli oynuyor ve kalitesini sahaya yansıtıyor.

İkinci yarının başında harika bir gole imza atan Gedson Fernandes’in bu yeteneği var ve buna benzer pozisyonlarda çok daha fazla gol atması lazım. Beşiktaşlılar dün bir kez daha Valerien İsmael ile çok fazla vakit kaybedildiğini düşündü. Şenol Güneş daha önce gelmiş olsaydı Beşiktaş kuşkusuz bambaşka bir konumda olacaktı.