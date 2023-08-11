Adana Demirspor 5-1 Osijek (Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazandı.

Temsilcimize tur avantajını getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan atarken Osijek'in tek sayısını 73. dakikada penaltıdan Grzan kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 17 Ağustos akşamı Hırvatistan'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR 5-1 OSIJEK

GOL: 3' Svensson, 16' Yusuf Sarı, 52' Cherif, 67' Cherif (P), 73' Grzan, 88' Yusuf Erdoğan

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.

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Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Svensson sert şutu ağlara gitti. 1-0

6. dakikada sol kanattan topu alan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada C. Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Yusuf’un vuruşunda top kaleciden Malenica’dan döndü. Dönen topu Yusuf bu kez filelere gönderdi. 2-0

33. dakikada sol kanattan ilerleyen Akintola yerden ceza sahasına ortasında Emre Akbaba’nın dokunuşunda top auta çıktı.

45+2. dakikada Grazn'ın sağ kanattan ortasında Mierez'in kafa vuruşunda top auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Luis Nani'nin pasında ceza yayı önünde Belhanda'nın aşırtma şutunda Brasic'in hatasında ara giren Ndiaye topu ağlara gönderdi. 3-0

55. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Belhanda'nın iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

57. dakikada Mkrtchyan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic'in vuruşunda kaleci Karacic son anda uzanarak topu kornere attı.

66. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın Lovric tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye topu filelerle buluşturdu. 4-0

72. dakikada ceza sahasında Lovric, Svensson mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada beyaz noktanın başına gelen Grzan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-1

88. dakikada Niang’ın pasında topla buluşan Yusuf'un sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 5-1