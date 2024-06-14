Acun Ilıcalı’nın EURO 2024 tahminleri! Harry Kane, Arda Güler, Kylian Mbappe ve...

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İngiliz golcü Harry Kane'in gol kralı olmasını beklediğini ifade eden Acun Ilıcalı, turnuvanın sürpriz oyuncusunun da milli futbolcu Arda Güler olacağını söyledi.
İşte Ilıcalı'nın tahminleri;
Turnuvanın gol kralı kim olur?
Morata mı, Lukaku mu ? İkisi de olmaz.
Lewandowski mi, Kane mi? Kane
Kane mi, Ronaldo mu? Kane
Kane mi, Mbappe mi? Kane
TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU KİM OLUR ?
Frimpong mu, Writz mi ? Writz.
Writz mi, Depay mı ? Writz.
Writz mi, Chiesa mı ? Writz.
Writz mi, Bellingham mı? Bellingham.
Bellingham mı, Mbappe mi ? Mbappe
TURNUVANIN SÜRPRİZ OYUNCUSU KİM OLUR ?
Faggioli mi, İrfan Can Kahveci mi ? İrfan Can.
İrfan Can mı, Kolo Muani mi ? İrfan Can.
İrfan Can mı, Arda Güler mi ? Zor soru, sürpriz oyuncu dediğiniz için Arda Güler. İrfan sürpriz değil.
Arda Güler mi, Muçi mi ? Arda Güler.
Arda Güler mi, Yamal mı ? Arda Güler.
Acun Ilıcalı'nın EURO 2024 tahminleri 🧐— Spor Arena (@sporarena) June 14, 2024
⚽️ Gol Kralı: Harry Kane
🤩 Sürpriz oyuncu: Arda Güler
Tamamı 👇pic.twitter.com/PeGJUuTPhs
TURNUVANIN EN İYİSİ KALECİSİ KİM OLUR ?
Donnarumma mı, Ramsdale mi ? Ramsdale.
Ramsdale mi, Mert Günok mu ? Ramsdale
Ramsdale mi, Courtois mı ? Courtois.
Courtois mı, Livakovic mi ? Courtois.
Courtois mı, Neuer mi ? Neuer.
EN İYİ SAVUNMACI KİM OLUR ?
Pepe mi, Vida mı ? Pepe her zaman Pepe'dir.
Pepe mi, Ruben Dias mı ? Ruben Dias
Ruben Dias mı, Upemacano mu ? Ruben Dias.
Ruben Dias mı, Laporte mu ? Ruben Dias.
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR.
Murat Yakın mı, Roberto Martinez mi ? Murat Yakın kardeşimiz.
Murat Yakın mı, Marco Rossi mi ? Rossi için Murat Yakın'dan vazgeçmem.
Murat Yakın mı, Spaletti mi ? Murat Yakın.
Murat Yakın mı, Deschamps mı ? Hiç Deschampsçı biri değilim. Murat Yakın.
Murat Yakın mı, Montella mı ? Montella.
MİLLİ TAKIM GRUPTAN ÇIKAR MI ?
Rakiplerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan. Milli takımımız gruptan çıkar mı ? Çıkar.
TURNUVANIN EN RENKLİ TARAFTARI KİM OLUR ?
İtalya mı, İspanya mı ? İtalya.
İtalya mı, Macaristan mı ? İtalya.
İtalya mı, Portekiz mi ? İtalya.
İtalya mı, Almanya mı ? Almanların gürültüsünü sevmiyorum, İtalya. Şarkılar daha güzel.
İtalya mı, Türkiye mi ? Türkiye uzak ara yapar.