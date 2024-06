Acun Ilıcalı’nın EURO 2024 tahminleri! Harry Kane, Arda Güler, Kylian Mbappe ve...

Haberin Devamı

İngiliz golcü Harry Kane'in gol kralı olmasını beklediğini ifade eden Acun Ilıcalı, turnuvanın sürpriz oyuncusunun da milli futbolcu Arda Güler olacağını söyledi.

İşte Ilıcalı'nın tahminleri;

Turnuvanın gol kralı kim olur?

Morata mı, Lukaku mu ? İkisi de olmaz.

Lewandowski mi, Kane mi? Kane

Kane mi, Ronaldo mu? Kane

Kane mi, Mbappe mi? Kane

TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU KİM OLUR ?

Frimpong mu, Writz mi ? Writz.

Writz mi, Depay mı ? Writz.

Writz mi, Chiesa mı ? Writz.

Writz mi, Bellingham mı? Bellingham.

Bellingham mı, Mbappe mi ? Mbappe

TURNUVANIN SÜRPRİZ OYUNCUSU KİM OLUR ?

Faggioli mi, İrfan Can Kahveci mi ? İrfan Can.

İrfan Can mı, Kolo Muani mi ? İrfan Can.

İrfan Can mı, Arda Güler mi ? Zor soru, sürpriz oyuncu dediğiniz için Arda Güler. İrfan sürpriz değil.

Arda Güler mi, Muçi mi ? Arda Güler.

Arda Güler mi, Yamal mı ? Arda Güler.

Acun Ilıcalı'nın EURO 2024 tahminleri 🧐



⚽️ Gol Kralı: Harry Kane

🤩 Sürpriz oyuncu: Arda Güler



Tamamı 👇pic.twitter.com/PeGJUuTPhs — Spor Arena (@sporarena) June 14, 2024

TURNUVANIN EN İYİSİ KALECİSİ KİM OLUR ?

Donnarumma mı, Ramsdale mi ? Ramsdale.

Ramsdale mi, Mert Günok mu ? Ramsdale

Ramsdale mi, Courtois mı ? Courtois.

Courtois mı, Livakovic mi ? Courtois.

Courtois mı, Neuer mi ? Neuer.

EN İYİ SAVUNMACI KİM OLUR ?

Pepe mi, Vida mı ? Pepe her zaman Pepe'dir.

Pepe mi, Ruben Dias mı ? Ruben Dias

Ruben Dias mı, Upemacano mu ? Ruben Dias.

Ruben Dias mı, Laporte mu ? Ruben Dias.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR.

Murat Yakın mı, Roberto Martinez mi ? Murat Yakın kardeşimiz.

Murat Yakın mı, Marco Rossi mi ? Rossi için Murat Yakın'dan vazgeçmem.

Murat Yakın mı, Spaletti mi ? Murat Yakın.

Murat Yakın mı, Deschamps mı ? Hiç Deschampsçı biri değilim. Murat Yakın.

Murat Yakın mı, Montella mı ? Montella.

MİLLİ TAKIM GRUPTAN ÇIKAR MI ?

Rakiplerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan. Milli takımımız gruptan çıkar mı ? Çıkar.

TURNUVANIN EN RENKLİ TARAFTARI KİM OLUR ?

İtalya mı, İspanya mı ? İtalya.

İtalya mı, Macaristan mı ? İtalya.

İtalya mı, Portekiz mi ? İtalya.

İtalya mı, Almanya mı ? Almanların gürültüsünü sevmiyorum, İtalya. Şarkılar daha güzel.

İtalya mı, Türkiye mi ? Türkiye uzak ara yapar.