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Acun Ilıcalı’nın EURO 2024 tahminleri! Harry Kane, Arda Güler, Kylian Mbappe ve...

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#EURO 2024#Acun Ilıcalı#Bizim Çocuklar
Acun Ilıcalı’nın EURO 2024 tahminleri Harry Kane, Arda Güler, Kylian Mbappe ve...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:45

İngiltere Championship'ten Hull City, Slovenya'dan Maribor kulüplerinin sahibi ve Fenerbahçe'nin yeni Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, EURO 2024 tercihlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.

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İngiliz golcü Harry Kane'in gol kralı olmasını beklediğini ifade eden Acun Ilıcalı, turnuvanın sürpriz oyuncusunun da milli futbolcu Arda Güler olacağını söyledi.

İşte Ilıcalı'nın tahminleri;

Turnuvanın gol kralı kim olur?
Morata mı, Lukaku mu ? İkisi de olmaz.
Lewandowski mi, Kane mi? Kane
Kane mi, Ronaldo mu? Kane
Kane mi, Mbappe mi? Kane

TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU KİM OLUR ?

Frimpong mu, Writz mi ? Writz.
Writz mi, Depay mı ? Writz.
Writz mi, Chiesa mı ? Writz.
Writz mi, Bellingham mı? Bellingham.
Bellingham mı, Mbappe mi ? Mbappe

TURNUVANIN SÜRPRİZ OYUNCUSU KİM OLUR ?

Faggioli mi, İrfan Can Kahveci mi ? İrfan Can.
İrfan Can mı, Kolo Muani mi ? İrfan Can.
İrfan Can mı, Arda Güler mi ? Zor soru, sürpriz oyuncu dediğiniz için Arda Güler. İrfan sürpriz değil.
Arda Güler mi, Muçi mi ? Arda Güler.
Arda Güler mi, Yamal mı ? Arda Güler.

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TURNUVANIN EN İYİSİ KALECİSİ KİM OLUR ?

Donnarumma mı, Ramsdale mi ? Ramsdale.
Ramsdale mi, Mert Günok mu ? Ramsdale
Ramsdale mi, Courtois mı ? Courtois.
Courtois mı, Livakovic mi ? Courtois.
Courtois mı, Neuer mi ? Neuer.

EN İYİ SAVUNMACI KİM OLUR ?

Pepe mi, Vida mı ? Pepe her zaman Pepe'dir.
Pepe mi, Ruben Dias mı ? Ruben Dias
Ruben Dias mı, Upemacano mu ? Ruben Dias.
Ruben Dias mı, Laporte mu ? Ruben Dias.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR.

Murat Yakın mı, Roberto Martinez mi ? Murat Yakın kardeşimiz.
Murat Yakın mı, Marco Rossi mi ? Rossi için Murat Yakın'dan vazgeçmem.
Murat Yakın mı, Spaletti mi ? Murat Yakın.
Murat Yakın mı, Deschamps mı ? Hiç Deschampsçı biri değilim. Murat Yakın.
Murat Yakın mı, Montella mı ? Montella.

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MİLLİ TAKIM GRUPTAN ÇIKAR MI ?

Rakiplerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan. Milli takımımız gruptan çıkar mı ? Çıkar.

TURNUVANIN EN RENKLİ TARAFTARI KİM OLUR ?

İtalya mı, İspanya mı ? İtalya.
İtalya mı, Macaristan mı ? İtalya.
İtalya mı, Portekiz mi ? İtalya.
İtalya mı, Almanya mı ? Almanların gürültüsünü sevmiyorum, İtalya. Şarkılar daha güzel.
İtalya mı, Türkiye mi ? Türkiye uzak ara yapar.

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#EURO 2024#Acun Ilıcalı#Bizim Çocuklar

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