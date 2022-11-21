Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı... Ailenin acısı yürekleri yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Batuhan Bostancı#Abdurrahim Albayrak#Batuhan Bostancı Avm
Abdurrahim Albayrakın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı... Ailenin acısı yürekleri yaktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 15:40

AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirilirken Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Abdurrahim Albayrakın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı... Ailenin acısı yürekleri yaktı

Abdurrahim Albayrak'ın yakınları kendisini yanız bırakmazken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçmişte birlikte çalıştığı Albayrak'a bu acı gününde destek oldu.

Haberin Devamı

Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.

Abdurrahim Albayrakın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı... Ailenin acısı yürekleri yaktı


Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile çekildiği bir fotoğrafını 2018 yılında Instagram hesabından paylaşmış ve "Torunum Batuhan dedesini ziyarete geldi" notunu düşmüştü.

Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Batuhan Bostancı#Abdurrahim Albayrak#Batuhan Bostancı Avm

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası