Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı... Ailenin acısı yürekleri yaktı

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Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı.



Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirilirken Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Abdurrahim Albayrak'ın yakınları kendisini yanız bırakmazken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçmişte birlikte çalıştığı Albayrak'a bu acı gününde destek oldu.

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Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.