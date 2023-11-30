Abdullah Avcı'dan Mislav Orsic açıklaması! "Morali iyi..."

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Kayserispor'un önemli bir takım olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dün maç sonrası çalıştık. Biraz yorucuydu. Aslında haftaya bugün başladık. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerine bakıyoruz. Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları değerli. Kayserispor da değerli bir takım" diye konuştu.

"ORSIC'İN MORALİ İYİ"

Eski teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle transfer edilen ve Slovenya kampında girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic kente geldi.

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Hırvat futbolcunun son durumuyla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da görüştük. Doktor ile sürece dair konuşacağız ve değerlendireceğiz. Morali iyi, çalışmaları iyi geçmiş. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile konuştuktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bize daha iyi hissettiriyor” dedi.

4 AY SONRA İDMANDA

Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra geldiği Trabzon'da, takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra antrenmana çıktı.

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayıp, çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki 4 aylık tedavisi sonrası, fizyoterapist eşliğinde bugünkü idmanda düz koşulara başladı.

ARŞİV - Mislav Orsic'in Dinamo Zagreb günleri...