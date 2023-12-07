Abdullah Avcı, Trabzonspor'un bu sezonki hedefini açıkladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibin oyun felsefesinden ödün vermediğini belirterek, "Zaman zaman istediklerimizi doğru uyguladık. Zaman zaman da topa sahip olduğumuzda çalıştığımız çözüm noktalarıyla ilgili birkaç organizasyon vardı. Hatta ilk gol buradan oldu, ikinci gol de buna benzer oldu" dedi.



Trabzonspor'un daha önce 9 kez kupayı müzesine getirdiğini belirten Avcı, "Trabzonspor her zaman favoridir. Bugün buna kazanarak başlamak bizim için önemli ve değerliydi. Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra bu maç bizim için bir pansumandı. Kazandık. Eksikler var. Geldiğim günden itibaren 6 lig, 1 kupa maçı oynadık. Oyun kalitesini ve oyuncu kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sene itibarıyla Trabzonspor için gerçekçi ve ulaşılır hedef Avrupa kupalarına katılmak. Türkiye Kupası'nda final oynamak. Maçlar kazanırken de bunları söylemiştim. Devre arası ve sezon sonu itibarıyla hazırlıklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

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Enis Destan: Böyle giderse inşallah her şey güzel olacak

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis Destan, hedeflerinin kupa olduğunu kaydederek, “Kupa bizim hedefimiz. Sahaya bunun için çıktık. Galip geldik. Daha fazla da atabilirdik. Bunun eksiklikleri hafta içi çalışarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Öncelikle burada çok maç oynayarak gol krallıkları yaşamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle giderse inşallah her şey güzel olacak” şeklinde konuştu.

Polonya’ya gelişimi için gittiğinin altını çizen Destan, “Polonya’ya gittim. Gelişimim için gittim. Planlı ve programlı bir şeydi. Gelişerek buraya gelip maç oynayabilmekti. Bunu da yavaş yavaş yapıyorum. İnşallah devam edecek. Ayrı bir parantez de Trabzonspor taraftarına. Onları çok seviyorum, onların da beni sevdiğini biliyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.

Enis Bardhi: Henüz en iyimi gösteremedim

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis Bardhi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim açımızdan önemli bir galibiyet. Biz kupayı önemli bir hedef olarak görüyoruz. Trabzonspor için hem ligde hem de aynı zamanda kupayı kazanmak doğal hedeflerden bir tanesi. Bunu gerçekleştirebilmek için ilk adımı atabildiğimiz için mutluyuz. Önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı gayet mutlu olduğunu dile getiren Bardhi, "Tabii ki her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Hocamızın kararlarına her zaman saygı duyup sahada olduğum süreç boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi başladığım bir sezon oldu. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Trabzonspor'da oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu kaydeden Bardhi, "Takımın çok büyük olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabii ki düşünebilirsiniz. Şehre baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. İster istemez herkesin üzerinde baskı hissettiriyor. Milli takımda kafa daha rahat oynayabilirsiniz. Daha net ve rahat olarak kendinizi gösterebiliyorsunuz. Ben de henüz en iyimi gösteremedim" ifadelerini kullandı.

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