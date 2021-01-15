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GeriDiğer ABD'li atlet Brianna McNeal'a geçici men cezası
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Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

ABD'li atlet Brianna McNeal'a geçici men cezası

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ABD'li atlet Brianna McNeal'a geçici men cezası
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Kadınlar 100 metre engellide olimpiyat şampiyonluğu bulunan ABD'li sporcu Brianna McNeal, geçici olarak atletizmden men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun dopingle mücadele protokollerini ihlal ettiği kaydedildi.

Kadınlar 100 metre engellide 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan McNeal, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2013 Dünya Şampiyonası'nda da podyumun zirvesine çıkmıştı.

Testlere girmediği için bir yıl ceza alan ve 2017 Dünya Şampiyonası'nı kaçıran ABD'li atlet, yine suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar cezayla karşı karşıya kalabilir.

ABDli atlet Brianna McNeala geçici men cezası

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