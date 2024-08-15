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AA Spor Kulübü, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'le sözleşme imzaladı

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#Okçuluk#AA Spor#Göktuğ Ergin
AA Spor Kulübü, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Erginle sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:32

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansı (AA) Spor Kulübü ile antrenörlük sözleşmesi imzaladı.

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AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde, Göktuğ Ergin'in yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın sporcuları Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ı kabul etti.

Ziyarette Göktuğ Ergin'in AA Spor Kulübüne okçuluk branşında katkı vermesi için anlaşma sağlandı.

Sözleşmeyi Peru ve Ergin birlikte imzaladı.

AA Spor Kulübü, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Erginle sözleşme imzaladı

Okçuluk branşında dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Ergin, yeni kurulan AA Spor Kulübünün okçuluk branşına destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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AA Spor Kulübü, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Erginle sözleşme imzaladı

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#Okçuluk#AA Spor#Göktuğ Ergin

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