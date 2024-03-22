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A Milli Takımımızın EURO 2024'teki F Grubu'nda son rakibi Yunanistan veya Gürcistan olacak

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#EURO 2024#Türkiye#Play-Off
A Milli Takımımızın EURO 2024teki F Grubunda son rakibi Yunanistan veya Gürcistan olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 00:33

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibinin belli olacağı play-off C Yolu'nda finale çıkan takımlar belli oldu. Milli Takım'ın gruptaki son rakibi Gürcistan veya Yunanistan olacak.

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EURO 2024'e katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off'ta heyecan bu akşam başladı. A Yolu, B Yolu ve C Yolu'nda yarı final maçları oynandı ve finalistler belli oldu.

MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNA YUNANİSTAN VEYA GÜRCİSTAN GELECEK

F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşen A Milli Takımımızın son rakibi Yunanistan veya Gürcistan olacak. Yarı final maçlarında Gürcistan, Lüksemburg'u 2-0 ile geçti. Yunanistan ise Kazakistan'ı 5-0 yenip adını finale yazdırdı.

Yunanistan’a galibiyeti getiren gollerden üçü tanıdık isimlerden geldi. Eski Trabzonsporlu orta saha Anastasios Bakasetas ülkesini 9’uncu dakikada penaltıdan 1-0 öne geçirdi. Başakşehir formasını giyen Dimitrios Pelkas ise 15’inci dakikada takımının ikinci golünün altına imzasını attı. 37’nci dakikada Fotis Ioannidis farkı 3’e çıkaran golü atarken Fatih Karagümrük’te kiralık olarak forma giyen Dimitris Kourbelis, 40’ıncı dakikada skoru 4-0 yaptı. Skoru 5-0 yapan golü ise 86’ncı dakikada Aleksandr Marochkin kendi kalesine attı. Öte yandan Kazakistan’da Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, 90 dakika sahada kaldı.

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Yunanistan ile Gürcistan, 26 Mart'ta karşı karşıya gelecek, kazanan takım F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya'ya katılacak.

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A YOLU'NDA POLONYA VE GALLER FİNALDE

EURO 2024 Elemeleri Play-off A Yolu'nda Estonya'yı 5-1 yenen Polonya ile Finlandiya'yı 4-1 ile geçen Galler finale yükseldi.

Polonya'da oyuna 72. dakikada giren Szymanski, 76. dakikada takımının 5. golünü atan isim oldu.

B YOLU'NDA UKRAYNA VE İZLANDA FİNALDE

EURO 2024 Elemeleri Play-off B yolunda ise Ukrayna, uzun süre geride götürdüğü maçta Bosna Hersek'i 85 ve 88'de bulduğu gollerle 2-1 yendi ve finale çıktı.

Bosna Hersek'te Edin Dzeko ve Rade Krunic 90 dakika forma giydi.

İsrail'i geriden gelerek 4-1 mağlup eden İzlanda, finalde Ukrayna'nın rakibi oldu.

 

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#EURO 2024#Türkiye#Play-Off

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