A Milli Takımımızın eski yıldızlarından EURO 2024 değerlendirmesi: Her takımı yenebiliriz | Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük beklentilerim var

EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk maçını tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Gürcistan’a karşı oynayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde hazırlıklara devam eden ay-yıldızlılar, gruplara 3 puanla başlayarak avantaj elde etme peşinde olacak. Daha önce A Milli Takım formasını terleten eski yıldızlardan Bilal Kısa, Ömer Erdoğan ve Yıldıray Baştürk, turnuvaya damga vurabilecek oyuncularımızla ilgili düşüncelerini aktardı.

Bir dönem A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yürüten Kenan Koçak ise EURO 2024’deki şansımıza değindi.

A Milli Takımımızın eski isimlerinin EURO 2024 değerlendirmesi şu şekilde;

BİLAL KISA: “GÜRCİSTAN’A KARŞI ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA GRUPTAN ÇIKARIZ”

Kadro bakımından çok iyi bir takımımız var. Avrupa’da oynayan oyuncularımız açısından eskiye göre çok daha iyi bir durumdayız. Son 4 hazırlık maçımızda oyunsal olarak, kadro istikrarı ve skor anlamında biraz geride kaldık. Hazırlık maçlarındaki skorlar EURO 2024’e başlamadan önce açıkçası bizi biraz endişelendiriyor. Gürcistan maçıyla en iyi şekilde gruba başlamayı temenni ediyoruz. Gürcistan’a karşı zor bir maç olacak. Gürcistan’ın Karadağ ile oynadığı son hazırlık maçında etkili oyuncularını ve hızlı hücuma çıkışlarını gördük. O yüzden bizi kolay bir maç beklemeyecek ama bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

“HAKAN VE ARDA’NIN TURNUVADA ÖN PLANA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM”

Hakan Çalhanoğlu, çok iyi bir sezon geçirdi ama A Milli Takım’daki kariyerine baktığımız zaman İtalya’da oynadığı futbolla arasında fark var. Kendi dönemimde Hakan’la beraber oynamıştık. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu ama milli takımda mevki olarak bazen doğru yerde oynamadı. Şimdilerde yeni yeni 6 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim dönemde on numara pozisyonunda oynuyordu. Hakan, turnuvada ön plana çıkabilir. Ayrıca Arda Güler’in de şampiyonaya damga vuracağını düşünüyorum.

“PORTEKİZ VE İNGİLTERE, ŞAMPİYONLUĞA ADAY TAKIMLAR”

Açıkçası turnuvada çok iyi takımlar var. Portekiz’in kadrosunu iyi görüyorum. İngiltere’nin de aynı şekilde çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi takımlar olduğu için turnuvayı kimin kazanacağı konusunda grup maçlarını biraz daha görmemiz gerekebilir ama Portekiz ve İngiltere’nin kadrosu bu konuda biraz daha ön planda demek istiyorum.

ÖMER ERDOĞAN: “HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ SKORLAR TURNUVA ÖNCESİ CİDDİ BİR UYARI OLDU”

Son hazırlık maçları belki bizim açımızdan skor ve oyun anlamında çok istediğimiz şekilde olmadı ama bu durum turnuva öncesi bizim için ciddi bir uyarı oldu. Bana göre milli takımımız defansif anlamda ve geçiş oyununda daha iyi olmalı. Dünya futboluna baktığınızda zaman zaman bu oyunu tercih ediyorlar. Topu kaybettiğimizde savunma geçişlerimizde ciddi sıkıntılarımız var. Rakiplere çok çabuk bir şekilde pozisyon veriyoruz. Bizim ön bölgede Kerem, Kenan ve Barış Alper gibi geçiş oyununu oynayacak etkili oyuncularımız var. Onları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Orta saha ve savunmada daha iyi bir şekilde durmalıyız. Hücumda top kayıplarımızdan sonra verdiğimiz reaksiyonlarda çok ciddi sıkıntılarımız var. Polonya maçında yediğimiz ikinci golde bunu görebiliyoruz. O golü taç atışı sonrası yemiş olabiliriz ama o golde top kaybı sonrası rakip takım taç atışını çok çabuk kullandı ve savunma arkasındaki ciddi zaaflarımızı iyi değerlendirdiler. Yine de ben çok umutsuz değilim. Genç jenerasyona ve çok iyi bir kadroya sahibiz. Kadronun içinde hem ülkemizde hem de Avrupa’da kendi takımlarında çok iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu gibi çok değerli oyuncularımız var. Portekiz’le beraber gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu kapasiteye sahibiz.

“ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ’DAN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR”

Herkesin gözü Arda Güler’in üzerinde olacak. Real Madrid’de ve A Milli Takım’da oynadığı son maçlarda bizi inanılmaz derecede umutlandırdı ve gururlandırdı. Polonya maçında oyuna girdikten sonra genç yaşına rağmen gerçekten çok özgüvenli bir şekilde oynadı. Onun haricinde Kenan Yıldız’dan da çok büyük bir beklentim var. Bunlar bizim genç oyuncularımız. Bu isimlerin turnuvada ön plana çıkacak oyuncularımızdan bazıları olduğunu düşünüyorum.

“FRANSA, EURO 2024’Ü KAZANMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ADAY AMA TÜRKİYE…”

Fransa, kadro açısından çok güçlü bir yapıya sahip. Son Dünya Kupası’nda Arjantin’e kaybetseler bile EURO 2024’ü kazanmak için güçlü bir aday. Almanya’nın da ev sahibi olarak şansı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonun Fransa, Almanya ve İspanya takımlarından birisi olacağını düşünüyorum. İnşallah bu takımlar arasına biz de katılabiliriz.

YILDIRAY BAŞTÜRK: “MONTELLA, ZORLU BİR DÖNEMDE GELEREK EURO 2024’E GÖTÜRMEYİ BAŞARDI”

A Milli Takımımızın gruptan çıkacağına inanıyorum. Ondan sonraki eşleşmelere bakarak tahminde bulunmak daha doğru olacaktır. Önemli olan Avrupa Şampiyonasına katılmaktı. Vincenzo Montella, zorlu bir dönemde gelerek bunu başardı. Bu sevindirici bir durumdu. Son hazırlık maçları istediğimiz gibi gitmese de yine de olumlu gelişmeler vardı. Takımda ayrıca biraz sakatlık sorunları vardı. Ayrıca defanstaki sorunları Avrupa Şampiyonası’ndan önce çözmemiz lazım. Hücum pozisyonunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü takımda çok yönlü futbolcularımız var. Olumsuz skorlar da vardı ama ben Avrupa Şampiyonası için gerçekten umutluyum. Ayrıca Türk taraftarlarımıza baktığımızda turnuvanın ikinci ev sahibi takımı biziz. Stadyumların hepsini tıka basa dolduracakları için bu konuda çok büyük bir avantaja sahibiz. İnanılmaz bir destek olacak.

“TAKIMDAKİ YETENEKLERİMİZDEN ÜMİTLİYİM”

Herkesin düşündüğü gibi Arda’nın turnuvada etkili olacağını söylemek istiyorum. Bu sezon ligde gösterdiği performansa bakarsak Barış Alper’in de iyi bir Avrupa Şampiyonası yaşayacağına inanıyorum. Ayrıca Kerem’den de iyi bir performans bekliyorum. Kenan, genç ve tecrübesiz olmasına rağmen şampiyonada etkili olacaktır. Gerçekten çok yetenekli ve potansiyelli oyuncularımız var. Genç ve tecrübesiz isimler var ama defanstaki sorunları çözersek önümüzdeki senelere tereddütle bakmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Takımdaki yeteneklerimizden ümitliyim.

“ALMANYA, ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJA SAHİP”

Bu tür turnuvalarda ev sahibi takımlar daha avantajlı olduğu için Almanya’nın şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Onların şansı diğer ülkelere göre daha fazladır. Almanya’nın dışında benim için Fransa favori takımlar arasında bulunuyor. Ayrıca İngiltere’nin de iyi bir turnuva yaşayacağını düşünüyorum.

KENAN KOÇAK: “A MİLLİ TAKIMIMIZ HER RAKİBİ YENEBİLECEK GÜCE SAHİPTİR”

Hazırlık maçlarında aldığımız skorlara fazla bakmamak lazım. Hazırlık maçlarında tüm rakiplerini yenmesine rağmen turnuvalardan elenen çok takımlar gördüm. A Milli Takımımız, her rakibi yenebilecek güce sahiptir. Bu bir serüven ve turnuvadır. Turnuvada o an hangi ülke performansını en üst seviyeye çıkarırsa başarılı olur. Grubu geçmek için büyük bir fırsat var. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Kadroya çağrılan her oyuncu Avrupa Şampiyonası’nda adından söz ettirebilecek ve turnuvaya damga vurabilecek kaliteye sahiptir. Aynı zamanda değerli ve kaliteli futbolculardır. Arda Güler ve Kenan Yıldız, iyi bir jenerasyonun iki değerli futbolcularıdır. Böyle genç oyuncularımız, gelecek için umutlu olduğumuz kardeşlerimizdir. Bu oyuncular bu kadar yetenekli olmasaydı bu seviyeye bu yaşta gelemezlerdi. Bu durum bu oyuncularımızın kalitesinin bir simgesidir. Aynı zamanda da kişilik olarak üst seviyede çocuklardır. Umarım Avrupa’da istedikleri başarıyı elde ederler. İnşallah kendi takımlarında da hak ettikleri süreleri alırlar. Çünkü oynamanın başka bir alternatifi olmaz. Genç futbolcuların oynayarak pişmesi ve kendini geliştirmesi lazım. Bu şekilde ülke futboluna daha da faydalı olurlar.

“EV SAHİBİ ALMANYA, ÇOK İYİ BİR TAKIMA SAHİP”

Her turnuvada olduğu gibi favori takımların kim olduğu bellidir. Bunların arkasında büyük bir çalışma var. Ev sahibi Almanya, çok iyi bir takıma sahip. Ayrıca İspanya ve Fransa gibi ülkeleri de unutmamak lazım. Kaliteli bir turnuva olacağına ve iyi maçlar seyredeceğimize inanıyorum. Umarım A Milli Takımımız da ay-yıldızlı bayrağımızın hak ettiği şekilde bizi temsil edip, göğsümüzü tekrardan kabartır.