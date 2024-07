A Milli Takımımız'da 3 eksik, Hollanda'da sağ kanat belirsiz! EURO 2024 iddaa oranları, hakem istatistikleri, son haberler...

Haberin Devamı

HOLLANDA

Son 16'ya D Grubu'nun üçüncüsü olarak çıkan Hollanda, çeyrek finale kalma maçında Romanya'yı çok rahat (3-0) geçmişti.

Donyell Malen yedekten gelip 2 gol attı ve bize karşı (Türkiye) ilk 11'e göz kırptı.

TD Ronald Koeman, Jeremie Frimpong'a bir türlü yer bulamıyordu ve son basın toplantısına Denzel Dumfries'le çıktığı düşünülürse; Frimpong yine kenarda bekleyecek.

Stoperde "Virgil van Dijk & Stefan de Vrij" ortaklığı izliyoruz. Nathan Ake sol beke evriliyor.

Sol kanatta Cody Gakpo, merkezde Memphis Depay oynuyor. Hücumla orta alan arasındaki geçişi Xavi Simons yapıyor.

TÜRKİYE

Bizim Çocuklar ise Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldı ancak gollerimizi atan Merih Demiral, sevinci sırasında kurt sembolü yaptığı için 2 maçla cezalandırıldı.

TD Vincenzo Montella, Avusturya karşısında Kaan Ayhan'ı sağ stopere çekip bir anda 5'li savunma düzeniyle oynamıştı.

İtalyan hoca her maça ayrı taktik, her maça ayrı düzen gittiği için Hollanda'ya ne planlıyor şu an için bilinmiyor fakat hücumdaki üçlümüz değişmeyecektir.

Bir kanatta Barış Alper Yılmaz, diğerinde Kenan Yıldız oynar; "sahte 9" rolünde Arda Güler'i izleriz.

Merih'in cezasında Samet Akaydin stoperlerden biri olur.

İsmail Yüksek (sarı kart) ve Orkun Kökçü'nün (sarı kart) cezaları söz konusu; (kaptan) Hakan Çalhanoğlu ilk 11'e dönecek.

Kaptana orta alanda Salih Özcan veya Okay Yokuşlu eşlik edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın oynadığı son 9 maçın 8'i "2.5 ÜST" bitti.

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Hollanda ile oynadığımız son 3 maçın 2'sini kazandık, son 4 maçın sadece 1'ini kaybettik. (7 Eylül 2021, 6-1)

- Maçın Fransız hakemi Clement Turpin grup aşamasında 2 maç yönetti. (8 sarı kart, 1 kırmızı kart, 1 penaltı)

Uğur Meleke, Bizim Çocuklar'ın rakibi Hollanda'yı analiz etti! İzleyelim...