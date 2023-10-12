A Milli Takım'a Letonya'dan müjde! Ermenistan 2 golle kaybetti

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile Ermenistan kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı Letonya 2-0'lık skorla kazandı.

Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ikaunieks ile 68. dakikada Balodis kaydetti. Ayrıca ev sahibi takım, 52. dakikada Oss'un gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını aldı. Ermenistan ise maç fazlasına karşın 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı.

Puan durumu;

1- Hırvatistan - 10 puan(-2)

2- Türkiye - 10 puan(-1)

3- Ermenistan - 7 puan

4- Galler - 7 puan(-1)

5- Letonya - 3 puan