A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 öncesi son sınavında Polonya karşısında! Montella'nın ilk 11'i netleşti

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Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını bugün Polonya ile oynayacak. Varşova’da bulunan PGE Narodowy Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan maç TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Balazs Berke yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmanın ardından yarın Polonya’dan Almanya’ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında sürdürecek.

SON RANDEVUYU KAZANDIK

Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6’sı resmi, 11’i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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ŞAMPİYONADA GOL SIKINTISI YAŞAMAYIZ

A Milli Takım kadrosunda yer alan Cenk Tosun, ay yıldızlıların Euro 2024’te gol yollarında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Polonya maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu “Elemelerde 17 tane farklı futbolcu gol atmış. O yüzden sadece golcüler değil, bizde herkes gol atabiliyor. Bu takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum” diye konuştu.

8- Montella bugün Türkiye’nin başında 8. maçına çıkacak. Milliler geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

3- Polonya ile bugüne de 17 kez karşılaşan Milli Takım bunlardan sadece 3’ünü kazanabildi. Polonya 11 kez galip gelirken 3 maç da berabere bitti.

626- Türkiye A Milli Takımı bugün tarihindeki 626. karşılaşmaya çıkacak. Ay yıldızlılar 625 maçta 242 galibiyet, 235 yenilgi, 148 beraberlik aldı.