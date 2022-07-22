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A Milli Basketbol Takımımızın 24 kişilik kadrosu açıklandı

#A Milli Takım#A Milli Basketbol Takımı#12 Dev Adam Kadro
A Milli Basketbol Takımımızın 24 kişilik kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımının geniş kadrosu belli oldu.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan milliler, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak. Milliler, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile mücadele edecek.

Scott Wilbekin ile Shane Larkin'in aynı anda kadroda yer alması dikkat çekti. A Milli Erkek Basketbol Takımının aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

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Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir Koleji), Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Furkan Haltalı (Beşiktaş JK Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Tofaş), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (FC Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel Aviv), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)

Listede şu isimler ve takvim şöyle;

🗓️ 25 Ağustos | Letonya
🗓️ 28 Ağustos | Sırbistan
🗓️ 1-18 Eylül | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası

A Milli Basketbol Takımımızın 24 kişilik kadrosu açıklandı

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#A Milli Takım#A Milli Basketbol Takımı#12 Dev Adam Kadro

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