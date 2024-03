57 yaşındaki Mike Tyson, Jake Paul'a korku saldı! Video ile sataştı...

NFL Dallas Cowboys'un evinde gerçekleşecek olan Mike Tyson ile Youtuber ve eski boksör olan Jake Paul maçı öncesi antrenman videoları yayımlanmaya başlandı.

Boks efsanesi Mike Tyson'ın, Jones Jr.'a karşı oynadığı gösteri maçından bu yana ilk kez ringlere dönme kararı, dövüş sporları dünyasında pek hoş karşılanmadı.

Boks organizatörü Eddie Hearn, UFC CEO'su Dana White dürüst düşüncelerini paylaşırken 57 yaşındaki Mike Tyson'ın bu maça çıkacak olmasını yanlış bulduğunu ifade etti.

Boks spikeri Joe Rogan ise efsane boksör Mike Tyson'a Jake Paul'u yenebileceğini belirterek destek verdi.

Vakit kaybetmeden antrenmanlara başlayan Mike Tyson, hızını ve gücünü gösteren bir paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verirken rakibine de korku saldı.

Görüntülerde Tyson'ın koçu Rafael Cordeiro ile birlikte pedlere vurduğu ve dayanıklılığı üzerinde çalıştığı görüldü.

Video, Mike Tyson'un Jake Paul'a gönderdiği olay mesajla son buldu.

Tyson, rakibi Jake Paul'a "Hala benimle uğraşmak istiyor musun?" sözleriyle sataştı.

You still wanna f*** with me?#PaulTyson pic.twitter.com/CqdKF4zFBJ