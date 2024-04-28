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42 yıllık saltanatı bitiren Andre Villas-Boas, Porto'ya başkan oldu!

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#Andre Villas-Boas#Porto#Pinto Da Costa
42 yıllık saltanatı bitiren Andre Villas-Boas, Portoya başkan oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 15:43

Porto'da 2010/11 sezonunda teknik direktörlük yapan Andre Villas-Boas, 42 yıllık başkan Pinto da Costa'nın saltanatına son vererek başkan seçildi.

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Porto'nun eski teknik direktörü Andre Villas-Boas, dev kulüpte 42 yıldır başkanlık yapan Pinto da Costa'nın saltanatına son verip koltuğun yeni sahibi oldu.

2010/11 sezonunda Porto'da teknik direktörlük yapan ve rekorlarla dolu sezonda şampiyonluk yaşayan Andre Villas-Boas daha sonra Chelsea ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

46 yaşındaki Villas-Boas, 42 yıldır Porto'nun başkanı olan Pinto da Costa'yı geçerek kulübün yeni başkanı oldu. Villas-Boas oyların %70'ini aldı.

Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'yı çalıştıran ve Fransız kulüpten 2021'de ayrılan Portekizli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.

Villas-Boas takım çalıştırmadığı bu sürede ralli pilotu olarak yarışlara katılmıştı.

42 yıllık saltanatı bitiren Andre Villas-Boas, Portoya başkan oldu

 

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#Andre Villas-Boas#Porto#Pinto Da Costa

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