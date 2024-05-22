3 maçlık iddaa kuponu oynadı, 170 bin 352 TL kazandı

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, dün bültende yer alan maçlardan kuponuna 3 maç ekledi. Rusya Ligi’nde oynanan bir maça 8.92’lik tahminde bulunan üye, toplamda 25.46 oranlı bir kupon yaptı. Misli üyesi kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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Danimarka Ligi’nde “İlk Yarı / Maç Sonucu”nu bildi

Misli üyesinin kuponundaki ilk maç Danimarka Ligi’nde oynanan Silkeborg – Brondby maçıydı. Karşılaşmaya “İlk Yarı 2 / Maç Sonucu 2” oynayan üye, Brondby’nin ilk yarıdan öne geçerek maçı kazanacağını düşündü. Maç tam da üyenin beklediği gibi geçti. Konuk ekip 18 ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Devreye üstün giren Brondby, maçı da bu skorla noktalamayı başardı. Misli üyesi bu maçtaki tahminiyle 2.01’lik oranı tutturdu.

Serie A’daki tercihinde de yanılmadı

Dün İtalya Serie A’da düşme hattını ilgilendiren maçta Salernitana, Hellas Verona’yı konuk etti. Verona’nın ligde kalması adına oldukça kritik olan mücadelede Misli üyesi tercihi Hellas Verona’dan yana kullandı. Küme düşmesi netleşen Salernitana karşısında Verona, maça üstün başladı. İlk yarıyı da 22 ve 45+3’te gelen gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı uzun süre bu skorla gitti, Salernitana seyircisi önündeki sezonun son maçında 90’da gol buldu ve skoru 2-1’e getirdi. Kalan birkaç dakika üye adına heyecanlı geçse de maçta başka gol çıkmadı ve Verona sahadan 2-1’lik galibiyet ayrıldı. Hellas Verona galibiyetine verilen oran ise 1.42’ydi.

Tek maçta 8.92’lik oranı bildi

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Misli üyesinin kuponundaki son maç ise oldukça yüksek oranlıydı. Rusya Premier Lig’deki Nizhny Novgorod – CSKA Moskova maçına “Maç Sonucu 2 ve 3.5 Üst” seçeneğini oynayan üye 8.92’lik bir tercih yapmış oldu. Kuponun tutması için CSKA’nın maçı kazanması ve maçta 4 gol olması gerekiyordu. Riskli bir tercih olmasına rağmen maç üyenin beklediğinden çok daha rahat geçti. CSKA Moskova ilk yarıyı deplasmanda 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi 48. dakikada farkı 2’ye indirse de CSKA, 57’de skoru 4-1’e getirdi. Üyenin gol tercihi tutmuş geriye sadece CSKA Moskova’nın kazanması kalmıştı. Ev sahibi Nizhny, 77’de durumu 4-2’ye getirse de CSKA Moskova rakibine yine karşılık verdi. 83 ve 90. dakikada 2 gol daha buldu ve maçı deplasmanda 6-2 kazandı. Misli üyesi bu maçı da bilerek 3’te 3 yaptı.

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Üye böylece toplamda 25.46 oran ile 170 bin 352 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsini

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!