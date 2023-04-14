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2 yıl önce kapıdan çevirdiği Samsunspor'u 'süper' yaptı! Hüseyin Eroğlu döneminde...

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#Samsunspor#Hüseyin Eroğlu#1. Lig
2 yıl önce kapıdan çevirdiği Samsunsporu süper yaptı Hüseyin Eroğlu döneminde...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

2020-21 sezonunda Play-Off’ta Hüseyin Eroğlu’nun çalıştırdığı Altınordu’ya 0-1 ve 2-2’lik skorlarla elenerek Süper Lig’e çıkamayan Samsunspor, 11 yıla ulaşan büyük hasretine bu kez aynı teknik direktörün yönetiminde son verdi.

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Adı Altınordu ile özdeşleşen teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun Samsunspor’un Süper Lig yarışında oldukça ilginç bir ikilemi var. Kırmızı beyazlı takım 2 sezon önce 1. Lig’de yine şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Lig sonunda zirvede 3 takım 70 puanla sıralanırken, Adana Demir ve Giresun Süper Lig’e çıkıyor, ikili averajı en kötü olan Samsun ise yoluna playoff’ta devam ediyordu. Ama orada karşısına Eroğlu’nun çalıştırdığı Altınordu çıktı. Ve o Altınordu, Samsun’u 1-0 ve 2-2’lik skorlarla elerken, Süper Lig hayallerini de çimlere gömmüştü. Kaderin cilvesi; işte o Eroğlu bu sezon Samsun’un makus talihini kırdı.

2 yıl önce kapıdan çevirdiği Samsunsporu süper yaptı Hüseyin Eroğlu döneminde...

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20 maçta bileği bükülmedi

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Samsunspor, 5. haftada 6 puanla 11. sıraya inince yollar ayrıldı ve dümene 7. haftada Hüseyin Eroğlu geçti.

Eroğlu dönemi de sıkıntılı başladı. İlk 2 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyetten sonra Eroğlu’nun eski takımı Altınordu karşısında alınan 2-1’lik yenilgi “Acaba” dedirtti. Hemen sonra içerideki 2-2’lik Bolu beraberliği neşeleri kaçırdı. Ancak bu beraberlik müthiş bir serinin de başlangıcı oldu. Samsunspor o maçla birlikte tam 20 hafta kimseye boyun eğmedi. Elde edilen 15 galibiyet ve 5 beraberlik, yine kaderin cilvesi sonucu Samsun’u, maç yapmadığı bir günde Süper Lig’e taşıdı

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#Samsunspor#Hüseyin Eroğlu#1. Lig

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