2 milyon çocuk, 'Türkiye'nin En Hızlısı' olmak için koşuyor

Global spor markası Decathlon, insanları harekete geçirme ve herkesin kendi yetenekleri ve isteği doğrultusunda sporu sahiplenmesine destek olmak amacı doğrultusunda yeni dönem projelerini duyurdu. Sporu herkese ulaştırmayı hedeflediğini söyleyen Decathlon, sporun toplumsal faydalarını daha geniş kesimlere ulaştırmak hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Gaziantep’te düzenlenen etkinlikte konuşan Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, “Decathlon tüm dünyada 1.749 mağaza ve 101.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 2023 itibariyle globaldeki net satışlarımız 15,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. 2023, finansal performansımız açısından olduğu kadar, marka stratejimizi yeniden inşa ettiğimiz ve geleceğe dönük birçok sürece zemin oluşturduğumuz bir sene oldu. 2024’te ise daha geniş kitlelere ulaşarak ‘herkesin kendi dilinde, yetenekleri ve isteği doğrultusunda sporu sahiplenmesine olanak sağlamak’ amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize hız verdiğimiz bir döneme girdik. Müşteri deneyimine, Ar-Ge ve inovasyona, kapsayıcılığa ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bu dönemde, toplum ve çevre üzerindeki pozitif etkilerimizi de artıracağız” dedi.

“900’den fazla patentimiz var, yenilikçi ürün tasarımları üzerinde çalışıyoruz”

Decathlon’un teknoloji odaklı yatırımları hakkında bilgi veren Öykü Pamuk Dolanbay, “Hem çevresel etkilerimizi minimize etmek hem de müşterilerimize daha yüksek kalitede ve fonksiyonellikte ürünler sunmak için sürdürülebilir üretim teknikleri ve yenilikçi ürün tasarımları üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, Decathlon SportsLab aracılığıyla, insan vücudunun hareketlerini ve spor performansını sürekli olarak inceleyerek ürünlerimizin ergonomisini ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bu bilimsel yaklaşım, ürünlerimizin tasarım ve işlevsellik açısından sürekli gelişimini sağlıyor ve müşteri memnuniyetini de artırıyor. Ayrıca, 900’den fazla patentle desteklenen yeniliklerimizle, spor malzemeleri sektöründe teknolojik olarak da öncü bir roldeyiz” dedi.

“Ürünlerimizin yüzde 21,4’ünü yerel fabrikalarda üretiyor, yerel ekonomiye doğrudan destek sağlıyoruz”

Açıklamasında Decathlon Türkiye’nin üretim ve ihracat faaliyetlerine değinen Öykü Pamuk Dolanbay, “Decathlon olarak 2006’da Türkiye pazarındaki faaliyetlerimize başladığımızdan beri Türkiye istihdam piyasasına ve yerel ekonomiye ciddi katkılarda bulunuyoruz. Bursa’dan Van’a, Çankırı’dan Gaziantep’e kadar ülkemizin birçok farklı yerinde bulunan fabrikalarda aktif olarak üretim yapıyoruz. Mağazalarımızdaki ürünlerimizin yüzde 21,4’ünü yerel fabrikalarda üreterek, yerel ekonomiye doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca, üretilen bu ürünlerin bir kısmını diğer Decathlon ülkelerine ihraç ederek, Türkiye’nin dış ticaret dengesine de katkılarda bulunuyoruz. Sektörümüze yönelik pozitif katkılarımızın önemli bir bölümü ise sürdürülebilirlik ekseninde. 2023 yılında, ürünlerimizin yüzde 39’unda çevresel ayak izimizi oldukça azalttık. Ayrıca, ‘İkinci şans’ ürünlerin onarımını kolaylaştırmak ve geri dönüştürülebilir materyaller kullanmak gibi inisiyatiflerle, döngüsel ekonomiye önemli katkılarda bulunuyoruz” dedi.

1976 yılında Fransa’da kurulan Decathlon, bugün dünya genelinde 70 ülkede sporseverlere 80 farklı spor branşına yönelik ekipman, giyim ve aksesuarlar sunan küresel bir spor markası olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına 2006’da üretim faaliyetleriyle adım atan marka şu an Türkiye genelinde 2200’ü aşkın çalışanıyla, 47 mağazada ve online kanallarda hizmet veriyor. Her teknik seviyeden sporsevere hizmet sunan Decathlon, 2023 yılında Türkiye’de toplam 34 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Yenilikçi ürün stratejileri ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde her yaştan sporseverler tarafından tercih edilen Decathlon, son yıllarda gösterdiği büyüme performansını 2024 yılında da sürdürmeyi hedefliyor.

2 milyon çocuk “Türkiye’nin En Hızlısı” olmak için Decathlon’la koşuyor

Decathlon’un isim sponsorluğunda, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) destekleriyle hayata geçirilen “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışları, çocukları spora teşvik etmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak, atletizmde yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. 79 ilde düzenlenen yarışlara toplamda 10-14 yaş aralığında 2 milyon çocuğun katılması hedefleniyor. Mayıs ayında şehir elemeleriyle başlayan ve bölge finalleriyle devam eden yarışlara bugüne dek 1 milyon 250 bin çocuk katıldı.

“Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” yarışlarının Çanakkale, İzmir, Ankara ve Antalya Bölge Finallerin ardından Gaziantep Bölge Finalleri de tamamlandı. Gaziantep Akkent Atletizm Pisti’nde gerçekleşen yarışlara Gaziantep, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Hatay ve Kahramanmaraş illerinden 1350 çocuk katıldı. Gaziantep Bölge Finalleri’nde dereceye giren genç atletler, 13 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” Türkiye Finalleri’nde mücadele etmeye hak kazandılar. Türkiye Finali’nde, kendi kategorisinde birinci sırayı elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu, onları keşfeden beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte ağustos ayında 4 günlük Fransa seyahatine hak kazanacak.

Gaziantep Bölge Finalleri’nde Dereceye Giren Sporcular:

2014 Kızlar - Sudeyn Abdi - Gaziantep

2013 Kızlar - Elif Nur Yıldız - Mersin

2012 Kızlar - Sümeyye İkra Demir - Gaziantep

2011 Kızlar - Elifnaz Bozkurt - Gaziantep

2010 Kızlar - Reyyan Taner - Adana

2014 Erkekler - Ege Ares Timuçin - Mersin

2013 Erkekler - Abdulhafız Shenno - Gaziantep

2012 Erkekler - Berat Kor - Adana

2011 Erkekler - İbrahim Atraş - Gaziantep

2010 Erkekler - Hasan Başakçı – Mersin

Decathlon’un sporu toplumun her kesimine yayma ve genç nesilleri aktif yaşam biçimleri konusunda teşvik etme vizyonu doğrultusunda düzenlediği “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” hakkında detaylı bilgi için etkinliğin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://turkiyeninenhizlisi.com/

