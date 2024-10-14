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2 maçta 16 gol yediler! Bir zamanlar Süper Lig'e damga vuran Akhisarspor'un kötü serisi sürüyor...

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#Akhisar Belediyespor#Bölgesel Amatör#Okan Buruk
2 maçta 16 gol yediler Bir zamanlar Süper Lige damga vuran Akhisarsporun kötü serisi sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 10:42

Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen ve Ziraat Türkiye Kupası da kazanan Akhisarspor, son yıllarda alınan üst üste kötü sonuçlarla gündeme geliyor. Bölgesel Amatör Lig'e düşen Manisa temsilcisi, çıktığı ilk 2 maçta 16 gol yiyerek sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

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Son yıllarda başarısızlıkla boğuşan ve maddi sıkıntılar da yaşayan Akhisarspor sezona istediği gibi başlayamadı.

Bölgesel Amatör lig'de mücadele eden Akhisar, çıktığı ilk maçta 9-0 mağlup ayrıldı. İkinci maçta 7-0 yenilen Manisa ekibi, 2 maçta yediği 16 gol ile neye uğradığını şaşırdı.

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YENİLEN GOL: 16, ATILAN GOL: 0

Bölgesel Amatör Lig’de 8. grupta yer alan Akihsarspor ilk açına Eti Maden karşısında çıktı. Sahadan 9-0 mağlup ayrıldı. İkinci maçta Manisa 1965 Spor Kulübü'ne 7-0 ile boyun eğen Akhisar, adeta bozguna uğradı. Alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı.

OKAN BURUK ÇALIŞTIRMIŞTI

28 Mart 2017 tarihinde Tolunay Kafkas'tan boşalan Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine 1,5 yıllığına Okan Buruk getirilmişti. Günümüzde Galatasaray'ı çalıştıran Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi olmayı başarmıştı.

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NEREDEN NEREYE...

Akhisarspor, 2007-2008 sezonu sonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükselerek çıkış yakalamış ve 2009-2010 sezonu bitiminde TFF 1. Lig'e ve 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmayı başarmıştı.

Yer aldığı Süper Lig’de üst üste 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, 2021-2022'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra bu sezonda TFF 3. Lig'de tutunamadı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

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#Akhisar Belediyespor#Bölgesel Amatör#Okan Buruk

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