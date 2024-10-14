İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Son karar verildi

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Stat zemininde don olması ve hava durumu sebebiyle ertelenmesi gündeme gelen Türkiye-İzlanda müsabakası, gününde ve saatinde oynanacak.

Stadyumda alttan ısıtma sisteminin bulunmaması ve zemindeki buzlanmanın dikkat çekici düzeyde olması nedeniyle İzlanda ve UEFA yetkililerinin dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiği fakat herhangi bir karar verilmediği bildirilmişti. Bugün öğle saatlerinden itibaren maçın ertelenebileceği yönünde haberler gelse de stadyumda son kontrolleri yapan hakem ve UEFA yetkilileri, maçın planlandığı saatte oynanmasına karar verdi.

İLK HABER DÜN İZLANDA BASININDAN ÇIKTI, BU SABAH KONU CİDDİLEŞTİ

İzlanda'dan Visir'in dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurduğu haberde Laugardalsvöllur Stadyumu'nun zeminindeki buzlanma nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti.

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Bugün İzlanda saatiyle öğle vakitlerinde stadyum zeminindeki donmanın ileri seviyede olduğu ve maçın oynanmama tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

TFF ERTELEME KARARI BEKLİYORDU

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, DHA'ya yaptığı açıklamada; "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." demişti.

HT Spor'a konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise; "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." diye konuşmuştu ancak hakem ve UEFA, maçı oynatmaya karar verdi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek.



🔗HT Spor



🏟️ Laugardalsvöllur Stadı'nda son durum👇 pic.twitter.com/lS7Fe4pWaZ — Spor Arena (@sporarena) October 14, 2024

BRANDALAR KALDIRILDI! HAKEMLER İNCELEDİ VE KARAR ÇIKTI

İki gündür zeminde serili olan brandalar saat 16:00 sularında kaldırıldı. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

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