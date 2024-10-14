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İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Son karar verildi

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#İzlanda - Türkiye#A Milli Takım#İzlanda
İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı Son karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 17:15

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Kritik müsabaka öncesinde zemindeki donma sebebiyle maçın ertelenme ihtimali gündemdeydi ancak stadyumda inceleme yapan UEFA yetkilileri ve hakem maçın oynanmasına karar verdi.

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Stat zemininde don olması ve hava durumu sebebiyle ertelenmesi gündeme gelen Türkiye-İzlanda müsabakası, gününde ve saatinde oynanacak.

Stadyumda alttan ısıtma sisteminin bulunmaması ve zemindeki buzlanmanın dikkat çekici düzeyde olması nedeniyle İzlanda ve UEFA yetkililerinin dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiği fakat herhangi bir karar verilmediği bildirilmişti. Bugün öğle saatlerinden itibaren maçın ertelenebileceği yönünde haberler gelse de stadyumda son kontrolleri yapan hakem ve UEFA yetkilileri, maçın planlandığı saatte oynanmasına karar verdi.

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İzlanda'dan Visir'in dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurduğu haberde Laugardalsvöllur Stadyumu'nun zeminindeki buzlanma nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti.

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Bugün İzlanda saatiyle öğle vakitlerinde stadyum zeminindeki donmanın ileri seviyede olduğu ve maçın oynanmama tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

TFF ERTELEME KARARI BEKLİYORDU

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, DHA'ya yaptığı açıklamada; "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." demişti.

HT Spor'a konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise; "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." diye konuşmuştu ancak hakem ve UEFA, maçı oynatmaya karar verdi.

BRANDALAR KALDIRILDI! HAKEMLER İNCELEDİ VE KARAR ÇIKTI

İki gündür zeminde serili olan brandalar saat 16:00 sularında kaldırıldı. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

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#İzlanda - Türkiye#A Milli Takım#İzlanda

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