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1461 Trabzon'dan ayrılan Yusuf Şimşek'ten olay paylaşım! 'Hiç tarzım değil ama ne acınız varmış!'

#Yusuf Şimşek#1461 Trabzon#TFF 2. Lig Kırmızı Grup
1461 Trabzondan ayrılan Yusuf Şimşekten olay paylaşım Hiç tarzım değil ama ne acınız varmış

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki son 2 maçını kaybeden 1461 Trabzon, teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollarını ayırmıştı. Genç teknik adam Yusuf Şimşek, sosyal medya aracılığı ile eski takımına çarpıcı bir yanıt verdi.

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Teknik direktör Yusuf Şimşek Ocak ayında göreve başladığı 1461 Trabzon'daki görevinde ayrılırken, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yusuf Şimşek, 19 Oca 2022 tarihinde Bahaddin Güneş'in yerine 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü olmuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren fakat son 2 haftada Bayburt Özel İdare Spor ve Sarıyer yenilgileriyle lider Sakaryaspor'un 7 puan gerisine düşen ve bitime 5 maç kala 1. Lig'e direkt yükselme ihtimali oldukça azalan 1461 Trabzon ile yollarını ayıran Şimşek, kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına flaş bir mesaj yazdı.

Şimşek mesajında, "Aslında hiç tarzım değil ama ne acınız varmış. Geldiğimde Play-Off bile sıkıntılıydı, şimdi garanti. Antalyaspor'u Süper Lig'e, Rizespor'u yardımcı antrenör olarak Süper Lig'e, Turgutluspor Play-Off, Balıkesirspor para olmamasına rağmen 2 yıl başarı, burada 9 galibiyet. Futbolculuğumu yazmam. Hadi boş yapmayın" ifadelerini kullandı.

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1461 Trabzondan ayrılan Yusuf Şimşekten olay paylaşım Hiç tarzım değil ama ne acınız varmış

Bu mesajın ardından bir mesaj daha yazan Şimşek, "Benim ne kulüp, ne de Hekimoğlu ailesine lafım olamaz. Beşiktaş'a gittim diye oradan vurmaya çalışan boş yazılara. Beşiktaş'a gitmem baya acı vermiş" ifadelerini yazarken, konuyla ilgili bir başka mesajında da "Galiba yanlış anlaşıldım. Benim konuşmam bütün Trabzonlulara değil, sadece gereksiz eleştiri yapanlara. Orada kaldığım sürede çok mutlu oldum. Hekimoğlu ailesine her şey için teşekkür ederim" cümlelerini yazdı.

1461 Trabzondan ayrılan Yusuf Şimşekten olay paylaşım Hiç tarzım değil ama ne acınız varmış

1461 Trabzondan ayrılan Yusuf Şimşekten olay paylaşım Hiç tarzım değil ama ne acınız varmış

Yusuf Şimşek, 1461 Trabzon ile çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 yenilgi aldı, 27 puan topladı.

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Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ünlü teknik adam, Bursaspor, Denizlispor gibi takımların da formalarını giymişti.

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#Yusuf Şimşek#1461 Trabzon#TFF 2. Lig Kırmızı Grup

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