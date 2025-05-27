13. Uluslararası Fetih Kupası'na klasik yay sıralama ve eleme atışlarıyla devam edildi!

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Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları düzenlenmişti.

Toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun yer aldığı etkinliğin ikinci gününde ise klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında akşam saatlerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü paralimpik milli sporcusu Öznur Cüre Girdi adına menzil taşı açılışı yapılacak.

Burada açıklamada bulunan Öznur, "Bugünün anlam ve önemi benim için çok farklı. Bu taş benim için çok değerli çünkü bizden sonraki nesillere her zaman örnek olmak adına canla başla uğraştık. Bunun için çok fazla ok attık, bu en güzel örneklerden biri de arkamızda gördüğünüz taş olacak. Üstünde kozalak var, onun olmasının sebebi ise çoğalmak anlamında. Bizden sonra bütün rekorlar için bu kozalağı seçtik." dedi.

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Rekorlar kırmaya devam edeceklerine inandıklarını belirten Öznur, "Ben belki dünya tarihinde rekor taşı dikilen ilk kadın sporcu olacağım ama asla son olmayacak, devamının geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda yanımızda olan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Okçular Vakfı'na, Türkiye Okçuluk Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Biz sporcuların en büyük desteği arkadadır. Arkada binlercesi bizim için uğraşıyor, o yüzden onlara hediye ediyorum." diye konuştu.

Fetih Kupası için gerçekleştirilecek yemeğe ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve milli takım sporcuları ile antrenörleri katıldı.

ERDOĞAN: ÖZNUR TARİHE GEÇTİ

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Öznur'un tarihe geçtiğini dile getirdi.

Her bir Fetih Kupası'nın bir öncekinden daha üst düzeyde gerçekleşmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Dünyanın en önemli okçuluk turnuvalarından bir tanesi. Aynı anda hem geleneksel okçuluk hem olimpik okçuluk ve makaralı yayın yarışıldığı en yüksek ödüllü turnuvalardan. Bu sene Öznur Süre Girdi'nin paralimpik altın madalyasıyla ilgili nasıl Mete'nin (Gazoz) olimpiyat altını taçlandırdıysak buradaki menzil taşıyla bu töreni de yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

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Okçulukta ilk paralimpik altının çok değerli olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Okmeydanı 550 yıldır menzil taşlarının dikildiği bir yer ve bunların içinde tek kadın menzil taşı dikilmiş oldu. Öznur tarihe geçti. Kendisini tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Birçok engelli sporcu ve kızımıza örnek olacağını biliyoruz. İnşallah bu taşı görüp Öznur'un kim olduğunu tanıyacak gençler, burada okçuluğa adım atacaklar. Yeni şampiyonluklar kazandıracaklar. Böylesine büyük bir mirasın taşıyıcısı olmak çok güzel. Nice kahramanların yetiştiği yerde olmak çok güzel. Buraya emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, bu tekkeyi burada kuran 2. Bayezid, bu tekkenin ilk şeyhlerinden Şeyh Hamdullah onları da hayırla anmak lazım. İnşallah ecdadımızın bu açtığı yola layık insanlar buradan yetişmeye devam eder. Sporcularımızı tebrik ediyorum."

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Hüseyin Topbaş ise Fetih Kupası'nın kültür ve sporu bir araya getiren çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak çok sayıda sporcuyu ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından misafir sporcularla aile yemeği düzenlendi. Yemeğin ardından 12 ülkenin katılımıyla Dünya Geleneksel Okçuluk Birliği'nin kuruluşunun imza töreni gerçekleştirildi.