12 Dev Adam'ın hedefi EuroBasket 2025! Sertaç Şanlı ve Şehmus Hazer açıkladı: 'Herkes her şeyini verecek'

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FIBA EuroBasket 2025 Elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, sporculardan Sertaç Şanlı ve Şehmus Hazer, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

SERTAÇ ŞANLI: HERKES HER ŞEYİNİ VERECEK

EuroBasket 2025 elemelerinde İtalya ve İzlanda ile karşılaşacaksınız. Bizleri nasıl mücadeleler bekliyor?

Çok önemli karşılaşmalar. Bu yeni pencereye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Özellikle İtalya’ya karşı deplasmanda alacağımız bir galibiyet takımın özgüveni açısından, morali açısından çok büyük bir artı olacak. Bu turnuva açısından nasıl bir yerde olduğunu görecek herkes. Biz buradan galibiyet çıkarmak istiyoruz. Herkes bu galibiyet için her şeyini verecek. Güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Özellikle İtalya karşısında ve İzlanda’ya karşı seyircimizin önünde iki galibiyetle başlamak için her şeyi yapacağız. İnşallah iyi bir başlangıç yaparız.

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Senin de yakından tanıdığın Tarık Biberovic, Milli Takım’a neler katar?

Takıma neler katacağını şu an o da bilmiyor. Herkes birbirini ligden tanıyor, karşılıklı oyadık ama beraber oynamak çok farklı bir duygu. Saha içinde onlar da Tarık’ın neler yapabildiğini öğrenecek Tarık da onların neler yapabildiğini öğrenecek. Bu idman ve maç yaptıkça gelişecek bir şey ama ben takıma olumlu bir etki vereceğine eminim.

Tecrübeli bir isimsin. Gençler senden destek bekliyor mu?

Kesinlikle. Tarık üzerinden örnek verebilirim, ‘Ergin Hoca neler istiyor?’ diye sorabiliyor. Daha önce beraber oynadığım oyuncular, ‘Abi şurada ne yapabilirim?’ gibi sıkıştıkları zaman bana sorabiliyorlar. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bu da ne kadar istekli olduğumuzun göstergesi. Ben de onlara bazı şeyler söylüyorum, onlar da bana bazı şeyler söylüyor. Herkes birbirini besliyor.

Fenerbahçe’yle Türkiye Kupası’nı kazanmak neler hissettirdi?

Benim için ayrı bir duygu çünkü Fenerbahçe’yle ilk kupam. Çok güzel bir duygu tabi kupa kazanmak. Yeni katıldığınız bir takımda ilk kupayı kaldırmak çok ayrı. İnşallah daha nicelerine diyelim.

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Geçtiğimiz günlerde ‘Noluyo ya?’ için bir içerik çektiniz. Youtube’da kendi içeriklerini üretme düşüncen var mı?

Aklıma tabi bazı fikirler geliyor ama şu an sadece fikir olarak kalıyor. Ne zaman hayata geçireceğimi bilmiyorum. Ceyda ve Fırat’la da konuşuyorum, başkalarıyla da konuşuyorum, fikir alıyorum. Ne zaman fırsat bulurum da yaparım bilmiyorum.

ŞEHMUS HAZER: TÜM ENERJİYİ SAHAYA YANSITACAĞIZ

İtalya ve İzlanda ile karşılaşacaksınız. Nasıl geçeceğini düşünüyorsun?

Şu anda yeni gelen, ilk kez katılan arkadaşlarımız var. Geriye kalan birçok oyuncu beraber oynadığımız oyuncular. İtalya maçıyla başlayacağız, kolay bir maç olmayacak, onlar da çok iyi bir takım. Genç bir takım olduğumuz için elimizden gelen tüm enerjiyi sahaya yansıtıp kazanacağımızı düşünüyorum. İzlanda maçında da seyircimizin desteğiyle güzel bir sonuç alıp tamamlayacağız.