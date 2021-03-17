11. Nesil Intel Core serisi işlemciler duyuruldu

Yeni Cypress Cove mimarisi üzerine kurulan 11. Nesil Core S-serisi masaüstü işlemciler, donanım ve yazılım verimliliğini dönüştürmek ve oyunda ham performansı artırmak için tasarlandı. Yeni mimari en yüksek frekanslı çekirdekler için bir önceki nesil işlemcilere kıyasla döngü başına komutlarda %19 iyileşme sunuyor ve yeni işlemci serisine zengin medya ve akıllı grafik özellikleri için Intel Xe grafik mimarisi içeren Intel UHD grafikleri getiriyor. Oyunlar ve birçok uygulama, yüksek resim hızı ve düşük gecikme süresi için yüksek frekanslı çekirdeklere bel bağlamaya devam ettiğinden bu özellikler özellikle önemli.

11. Nesil: Oyun için Tasarlandı

Intel yeni 11. Nesil masaüstü işlemcileri ile masaüstü oyun performansının sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve oyun meraklıları için her yerde olağanüstü sarmal deneyimler sunuyor.

Serinin başını, 5.3 gigahertz’e kadar benzersiz performansa, sekiz çekirdeğe, 16 iş parçacığına ve 16 megabaytlık Intel Smart Cache (akıllı önbellek) teknolojisine sahip olan 11. Nesil Intel Core i9-11900K çekiyor. Kilitsiz 11. Nesil Intel Core masaüstü işlemci, DDR4-3200 ile yüksek bellek hızlarını destekleyerek akıcı bir şekilde oyun oynanmasına yardımcı oluyor ve bu platform üzerinde kusursuz şekilde çoklu işlem yapmayı mümkün kılıyor.

11. Nesil yenilikleri:

Bir önceki nesil işlemcilere kıyasla %19 daha yüksek IPC performansı

Intel Xe grafik mimarisi içeren Intel UHD grafikleri ile %50’ye kadar daha üstün entegre grafik performansı

Yapay Zekâ (AI) çıkarımlarını hızlandırmaya yönelik Intel’in Derin Öğrenmeyi Destekleyen çözümü Intel® Deep Learning Boost ve Vector Neural Network Instructions (VNNI) destek çözümü derin öğrenme ile ilgili iş yükleri için performansı çok büyük ölçüde artırıyor.

Esnek hız aşırtma ve ayar performansı ve deneyimi için gelişmiş hız aşırtma araçları ve özellikleri.

Dünyanın en büyükleri arasında sayılan 200’den fazla oyun geliştirme firması ile yakın iş birliği aracılığıyla Intel, uygulamalara oyun, makine, aracı yazılım ve görselleştirme optimizasyonları sunarak, bu uygulamaların 11. Nesil Intel Core S- serisi işlemcilerin sunduğu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor ve bu şekilde heyecan verici oyun deneyimi sunmalarına yardımcı oluyor.

Üstün Ayar ve Denge: 11. Nesil Intel Core masaüstü işlemciler benzersiz hız ve üstün oyun performansı için daha esnek ayarı mümkün kılan yeni hız aşırtma araç ve özellikleri sunuyor. Bu nesilde, gerçek zamanlı bellek hız aşırtma özelliği yer alıyor. Bu özellik DDR4 frekansında gerçek zamanlı olarak değişiklik yapılmasına olanak tanıyor; H570 ve B560 yonga setleri için bellek hız aşırtma desteğinin kapsamını genişletiyor; kullanıcıların hız aşırtma, İleri Seviye Vektör Uzantıları (AVX)2 ve AVX-512 voltaj kalkanı band override deneyimlemesini mümkün kılıyor ve daha geniş zamanlama ve Gear 2 desteği (Gear 1 desteğinin yanında) özelliğine sahip yepyeni entegre bellek kontrol birimi sunuyor.

Medya ve Streaming Özellikleri: Yeni 11. Nesil Intel Core S-serisi DDR4-3200 MHz desteği, 20 adet PCIe 4.0 şeridi, Intel Quick Sync Video, gelişmiş medya (10 bit AV1/12 bit yüksek randımanlı video kodlama, kod çözme ve uçtan uca sıkıştırma), gelişmiş görüntüleme (entegre HDMI 2.0, HBR3) ve ayrık Thunderbolt 4± ve Intel Wi-Fi 6E desteği ile AAA oyundan yüksek çözünürlüklü streaming’e kadar farklı alanlarda zengin medya deneyimleri sunuyor.