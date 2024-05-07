1-0'ın rövanşında PSG'de son durum nasıl? Dortmund'un ilk 11'inde kimler olacak? Dev maça Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de...

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PARIS SAINT-GERMAIN

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden ve geride bıraktığımız hafta sonunu maç yapmadan geçen PSG, Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Dortmund'u Parc des Prices'ta konuk edecek.

İki takım grup aşamasında da karşılaşmış ve Paris ekibi buradaki maçı 2-0 kazanmıştı.

Gözden çıkarılan Layvin Kurzawa ve sakatlığı nedeniyle sezonun tamamını pas geçen Presnel Kimpembe dışında, Almanya'daki maçın ilk yarısında kenara gelen Lucas Hernandez'i de kullanamayacaklar.

TD Luis Enrique, stoperde "Lucas Beraldo & Marquinhos" stoper ikilisiyle oynayacak.

Enrique ilk maçta Bradley Barcola'yı oyundan alıp Randal Kolo Muani'yi merkeze, Kylian Mbappe'yi sola çekmişti.

Bu kez maça bu şekilde başlayabilir...

Orta alanda "Vitinha, Warren Zaire-Emery & Fabian Ruiz" üçlüsü forma giyecek.

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BORUSSIA DORTMUND

PSG'yi 1-0 yendikten sonra Bundesliga'da da Augsburg'u 5-1'le geçen Dortmund'da Julien Duranville ve Ramy Bensebaini'nin sakatlıkları sürüyor.

İlk maç öncesi soru işareti gözüken Mats Hummels ile Ian Maatsen'de bir problem yok.

Hem ilk maçta iyi bir performans ortaya koydular, hem de Augsburg maçını dinlenerek geçerek rövanşa daha hazır duruma geldiler.

Signal Iduna Park'taki tek golün sahibi Niclas Füllkrug, yine hücumun en ilerisinde forma giyecek.

Füllkrug'a kanatlardan Jadon Sancho ve Karim Adeyemi destek olacak.

TD Edin Terzic; "Geçen hafta, geçen haftada kaldı. Turu geçmek için bu hafta, geçen haftanın da üzerine çıkmalıyız..." dedi.

"PSG - Dortmund" Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin iç sahada oynadığı 8 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Dortmund'un deplasmanda oynadığı son 8 maçın 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato, bu sezon 26 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (126 sarı kart - 8 kırmızı kart - 5 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

%34'lük kesim 1-0'ın rövanşında Fransız devin (90 dakika içinde) sahadan galip ayrılacağını düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Dortmund'un genç yıldızı Karim Adeyemi'nin RB Salzburg günleri...