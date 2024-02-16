Zirvenin adı: İnci Taneleri

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OĞLUNUN FOTOĞRAFI AZEM’İN ELİNDE

Emniyet Müdür Yardımcısı Erman, hocası Azem'e oğlunu bulduğunu söyledi. Oğlunun fotoğrafını ilk kez karşısında gören Azem, "İnsan bir fotoğrafa bakıp, aynı fotoğrafta bir sürü fotoğrafı nasıl görüyor ki? Bebekliği, çocukluğu... Ne kadar da yakışıklı olmuş oğlum." dedi. Gözyaşlarının sel olduğu bu sahnede Erman, oğlunun başka fotoğraflarının da olduğunu söyleyerek Özgür’ün (Cihan) birçok suça karıştığını da ifade etti.

OĞLUNA KAVUŞMAK İSTEYEN AZEM’İN YÜZÜNE KAPILAR KAPANDI

Azem, eline geçen adres sonrası Cihan'ı aramaya çıktı. Cihan'ı kime sorsa, herkes polis ya da düşman olduğu endişesiyle “Bu ismi daha önce hiç duymadım.” cevabını verdi. Azem bu kez oğlunun evlatlık verildiği Güngör Seyhan'ı buldu. Ona öz çocuğu olup, olmadığını sordu. O da öz çocuğu olduğu yanıtını verdi. Azem emin olmak için Güngör'e fotoğrafını gösterse de Güngör yalan söyledi. Azem ise giderken ismini ve numarasını peçeteye yazdı. Peçeteyi gören Özgür (Cihan) onu kırıştırıp bir kenara attı.

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“MERHABA HANDECANIM”

Oğlunu bulan Azem eşi Hande’nin mezarını ziyarette bulundu. Ellerinde sarı papatyalar ile mezar başına gelen Azem’in “Merhaba Handecanım, merhaba sevgilim. Özgür’ü buldum Hande, kocaman kara yağız bir delikanlı olmuş. Birlikte geleceğiz.” dediği anlar izleyicinin yüreğine dokundu.

DANSI İLE BÜYÜLEYEN DİLBER BU KEZ AĞLATTI

İnci Taneleri’nin ekrana gelen son bölümünde Dilber’de uzun bir aradan sonra ilk kez oğlunu gördü. Müzikholden çıktığı sırada Zahir’i karşısında gören Dilber, başlarda tepki verse de arabaya ilerlediğinde oğlu ile karşılaştı. Oğlu için feryat eden Dilber’in bu çabası karşılıksız kaldı; çünkü Zahir çocuğa dokunmasına izin vermedi. Dilber’in duygusal anlarının ekrana geldiği bu sahne izleyicileri derinden sarstı.

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PİRAYE “İKİLEM’E” DÜŞTÜ

İnci Taneleri’nin yayınlanan dördüncü bölümüne ünlü grup İkilem konuk oldu. Piraye Azem'i kardeşi Tayfun'un doğum günü partisine çağırdı. Tayfun ve abisinin hoş olmayan davranışlarından sonra Azem partiden ayrılmak istedi. Piraye de davetlisine yapılan davranışlardan rahatsız olarak Azem ile birlikte kardeşinin doğum günü partisinden ayrıldı. Gece beraber yemek yiyen Azem ile Piraye güzel vakit geçirdi. İkilem’in “Bu Saatten Sonra” isimli şarkısı eşliğinde ekrana gelen bu sahne sosyal medyada “Piraye İkilem’e düştü.” yorumlarına sebep oldu.

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AZEM VE OĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

İnci Taneleri yayınlanan son bölümünün final sahnesi ile ağlattı. Dilber ile konuşan Azem ne olursa olsun sabah oğlu Özgür ile konuşacağını ifade etti. Sabah olduğunda Güngör'ün kafesine giden Azem'i, Cihan’ın (Özgür) arkadaşları alarak otoparka getirdi. Cihan'ın gelmesiyle Azem ağır adımlarla oğluna doğru ilerledi. Gün batımının baba ve oğlu karşı karşıya getirdiği bu sahne izleyicileri göz yaşlarına boğdu.

ZİRVENİN ADI: İNCİ TANELERİ

İnci Taneleri dördüncü bölümü ile hem sosyal medya hem de reyting listelerinin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ile gece boyunca konuşulan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi oldu.

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GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.