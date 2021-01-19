Zeki Demirkubuz kimdir? İşte Zeki Demirkubuz'un hayatı ve filmleriyle ilgili bilgiler

Zeki Demirkubuz 1964 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da, Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başladı ancak öğrenimini tamamlamadan fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. 1980 darbesi döneminde cezaevine girdi. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayıp, Dostoyevski'yi keşfetti. Tahliyesinden sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi.

Sinemaya 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başladı. İlk uzun filmi C Blok’u (1994) çekene kadar çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yaptı. C Blok’tan sonra Demirkubuz, kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler, Demirkubuz’u Venedik Film Festivali’nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet’le tanıdılar.



Demirkubuz’un üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa, Türkiye’deki film festivallerinin yanı sıra Locarno ve Rotterdam Film Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa’da yapılan çok sayıda film festivalinde gösterildi. Bu dönemde Zeki Demirkubuz “Karanlık Üzerine Öyküler” adını verdiği üçlemesinin çalışmalarına başladı. Üçlemenin ilk iki filmi, Yazgı ve İtiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin “Un Certain Regard” bölümünde gösterildi. Üçlemesini başrolünü de üstlendiği Bekleme Odası’yla (2003) tamamlayan Demirkubuz, daha sonra Masumiyet’in başlangıç öyküsünü anlatan Kader’i çekti. (2006). 2009 yılında gösterime giren 'Kıskanmak' filminin ardından, 'Yeraltı' (2012) adlı filmi çekti. Bulantı ve Kor filmlerini 2015 itibarıyla tamamladı. Kemal Sunal'ın oynadığı “Yoksul” filminde de yer alan Zeki Demirkubuz, İşler Güçler dizisinin final bölümünde de oynadı.