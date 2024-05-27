Yılmaz Erdoğan: Başarı ekip işi

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PASTA KESEREK KUTLADILAR
Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” sezon boyunca sürdürdüğü başarısını sette pasta keserek kutladı. Sezon finali öncesi son set gününde bir araya gelen ekip, ‘paydos’ dedi ve birlikte eğlendi.
Yılmaz Erdoğan da başarının ekip işi olduğunun altını çizerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
SEZON FİNALİ PERŞEMBE EKRANDA
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu, oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan’ın yer aldığı dizinin sezon finali, perşembe akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.