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Yılmaz Erdoğan: Başarı ekip işi

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Yılmaz Erdoğan: Başarı ekip işi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 09:26

Kanal D’nin sezon boyunca izlenme rekorları kıran dizisi “İnci Taneleri”nin ekibi, başarılarını pasta keserek kutladı. İlk sezonun son çekim gününde Yılmaz Erdoğan’la bir araya gelen set ekibi “paydos” dedi.

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PASTA KESEREK KUTLADILAR

Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” sezon boyunca sürdürdüğü başarısını sette pasta keserek kutladı. Sezon finali öncesi son set gününde bir araya gelen ekip, ‘paydos’ dedi ve birlikte eğlendi.

Yılmaz Erdoğan da başarının ekip işi olduğunun altını çizerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yılmaz Erdoğan: Başarı ekip işi

SEZON FİNALİ PERŞEMBE EKRANDA

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu, oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan’ın yer aldığı dizinin sezon finali, perşembe akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

 

 

 

 

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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