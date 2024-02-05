BakÄ±m kimler gelmiÅŸ SaÃ§larÄ± daÄŸÄ±nÄ±k, elbisesi yok gibi

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1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶n verenlerin onurlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼ller bu yÄ±l bir kez daha gerÃ§ekleÅŸti. DÃ¼n gece Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da bir kez daha sahiplerini buldu.

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da Grammy tÃ¶reninde tarih yazanlar, sevinÃ§ten aÄŸlayanlar ve evine eli boÅŸ dÃ¶nenler vardÄ±. Ama sonuÃ§ olarak tÃ¶ren kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±yla, renkli sahne ÅŸovlarÄ±yla ve sÃ¼rprizleriyle bir kez daha hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Bu yÄ±lki Grammy tÃ¶reninin en Ã§ok konuÅŸulan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri Taylor Swift oldu, Son dÃ¶nemde Travis Kelce ile dolu dizgin bir aÅŸk yaÅŸayan Swift; dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez yÄ±lÄ±n en iyi albÃ¼mÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alarak adÄ±nÄ± da Grammy tarihine yazdÄ±rdÄ±.

Herkes onu sevgilisi Kelce ile el ele gÃ¶z gÃ¶ze gÃ¶rmeyi beklerken Taylor Swift tÃ¶rene tek baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca sahne ÅŸovu da yapmadÄ±.

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Tabii ki Grammy kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± da her zamanki gibi rengarenkti. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri o gece iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan kÄ±yafetleriyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Grammy tÃ¶reninin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan ve sahneden objektiflere yansÄ±yan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bir bakalÄ±m.

TÃ¶renin en iddialÄ± giyinen Ã¼nlÃ¼lerinden biri Miley Cyrus'tÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya ten rengi ve ilk bakÄ±ÅŸta onu yarÄ± Ã§Ä±plak gibi gÃ¶steren bir kÄ±yafetle Ã§Ä±ktÄ± Cyrus. Gecede Ã¶dÃ¼l mutluluÄŸu da yaÅŸadÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±.

Cyrus Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almaya tek omuzlu kÄ±yafetiyle Ã§Ä±ktÄ±. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± ÅŸov sÄ±rasÄ±nda da bambaÅŸka bir kÄ±yafet giydi.Â

Miley Cyrus'Ä±n kÄ±yafeti bir yana 1980'lerin modasÄ±nÄ± yansÄ±tan saÃ§larÄ± gecenin en Ã§ok konuÅŸulan konusu oldu.Â

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Travis Kelce ile bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸayan Taylor Swift tÃ¶ren iÃ§in derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± beyaz bir elbise giydi. Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alÄ±rken de gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Herkes Swift'in geceye sevgilisi Travis Kelce ile katÄ±lmasÄ±nÄ± beklerken o yalnÄ±zdÄ±.Â

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ikince kez anne olan Paris Hilton da Grammy gecesinin konuklarÄ±ndan biriydi.

Bir baÅŸka Paris yani pop mÃ¼ziÄŸin kralÄ± Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ± Paris Jackson, dekolteli elbisesiyle dikkat Ã§ekti.

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Kylie Minogue, o gece kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§indeydi. Evine bir de Ã¶dÃ¼l gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ellie Goulding, yarÄ± ÅŸeffaf elbisesiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Gecenin pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± Ã¼nlÃ¼lerinden biri de Dua Lipa'ydÄ±. O da oyuncu sevgilisi Callum Turner yanÄ±nda olmadan kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verdi.

MÃ¼zisyen kocasÄ± John Legend'a eÅŸlik eden model Chrissy Teigen'Ä±n mini eteÄŸini sÃ¼sleyen kocaman kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l Ã§ok dikkat Ã§ekti.

Kelly Osburne giydiÄŸi siyah elbisenin iÃ§inde ne kadar Ã§ok kilo verdiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Kelly Clarkson'a o gece eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu eÅŸlik etti.

Gecenin sÃ¼rprizlerinden biri de Tracy Chapman oldu. 1980'li ve 90'lÄ± yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuran Chapman uzun sÃ¼redir ortalarda gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Bu yÄ±lkÄ± Grammy gecesinde yine elinde gitarÄ±yla sahneye Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°ÅŸte belli baÅŸlÄ± dallarda bu yÄ±lki tÃ¶renden evlerine Ã¶dÃ¼lle dÃ¶nenler...

YÄ±lÄ±n albÃ¼mÃ¼: Midnights (Taylor Swift)

YÄ±lÄ±n kaydÄ±: Flowers (Miley Cyrus)

YÄ±lÄ±n ÅŸarkÄ±sÄ±: What Was I Made For? (Billei Eilish)

En iyi yeni sanatÃ§Ä±: Victoria Monet

En iyi pop vokal albÃ¼mÃ¼: Midnights (Taylor Swift)

En iyi solo performans: Flowers (Miley Cyrus)

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En iyi pop ikili ya da grup performansÄ±: SZA Featuring Phoebe Bridgers (Ghost in the Machine)

YÄ±lÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± (Klasik mÃ¼zik dÄ±ÅŸÄ±) Jack Antonoff

YÄ±lÄ±n ÅŸarkÄ± yazarÄ±: (Klasik mÃ¼zik dÄ±ÅŸÄ±) Theron Thomas

En iyi rap albÃ¼mÃ¼: Killer Mike (Michael)

En iyi rap performansÄ±: Killer Mike ft. AndrÃ© 3000 (Scientists & Engineers)

En iyi country albÃ¼mÃ¼: Lainey Wilson (Bell Bottom Country)

En iyi country mÃ¼zik solo performans: Chris Stapleton (White Horse)

En iyi rock albÃ¼mÃ¼: Paramore (This Is Why)

En iyi rock performansÄ±: Boygenius (Not Strong Enough)

En iyi R&B albÃ¼mÃ¼: Victoria MonÃ©t (Jaguar II)

En iyi R&B performansÄ±: Coco Jones (ICU)

En iyi alternatif mÃ¼zik albÃ¼mÃ¼: Boygenius (The Record)

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