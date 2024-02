BakÄ±m kimler gelmiÅŸ SaÃ§larÄ± daÄŸÄ±nÄ±k, elbisesi yok gibi

Haberin Devamı

1959 yılından bu yana müzik dünyasına yön verenlerin onurlandırıldığı ödüller bu yıl bir kez daha gerçekleşti. Dün gece Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da bir kez daha sahiplerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Grammy töreninde tarih yazanlar, sevinçten ağlayanlar ve evine eli boş dönenler vardı. Ama sonuç olarak tören kırmızı halısıyla, renkli sahne şovlarıyla ve sürprizleriyle bir kez daha hafızalara kazındı.

Bu yılki Grammy töreninin en çok konuşulan yıldızlarından biri Taylor Swift oldu, Son dönemde Travis Kelce ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Swift; dördüncü kez yılın en iyi albümü ödülünü alarak adını da Grammy tarihine yazdırdı.

Herkes onu sevgilisi Kelce ile el ele göz göze görmeyi beklerken Taylor Swift törene tek başına katıldı. Ayrıca sahne şovu da yapmadı.

Tabii ki Grammy kırmızı halısı da her zamanki gibi rengarenkti. Müzik dünyasının ünlüleri o gece için özel olarak hazırlanan kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı.

Grammy töreninin kırmızı halısından ve sahneden objektiflere yansıyan renkli görüntülere bir bakalım.

Törenin en iddialı giyinen ünlülerinden biri Miley Cyrus'tı. Kırmızı halıya ten rengi ve ilk bakışta onu yarı çıplak gibi gösteren bir kıyafetle çıktı Cyrus. Gecede ödül mutluluğu da yaşadı genç şarkıcı.

Cyrus ödülünü almaya tek omuzlu kıyafetiyle çıktı. Genç şarkıcı şov sırasında da bambaşka bir kıyafet giydi.

Miley Cyrus'ın kıyafeti bir yana 1980'lerin modasını yansıtan saçları gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Travis Kelce ile büyük bir aşk yaşayan Taylor Swift tören için derin yırtmaçlı beyaz bir elbise giydi. Ödülünü alırken de gözyaşlarına boğuldu.

Herkes Swift'in geceye sevgilisi Travis Kelce ile katılmasını beklerken o yalnızdı.

Kısa süre önce ikince kez anne olan Paris Hilton da Grammy gecesinin konuklarından biriydi.

Bir başka Paris yani pop müziğin kralı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Kylie Minogue, o gece kırmızılar içindeydi. Evine bir de ödül götürdü.

Ellie Goulding, yarı şeffaf elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Gecenin pırıltılı ünlülerinden biri de Dua Lipa'ydı. O da oyuncu sevgilisi Callum Turner yanında olmadan kırmızı halıda poz verdi.

Müzisyen kocası John Legend'a eşlik eden model Chrissy Teigen'ın mini eteğini süsleyen kocaman kırmızı gül çok dikkat çekti.

Kelly Osburne giydiği siyah elbisenin içinde ne kadar çok kilo verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Kelly Clarkson'a o gece eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu eşlik etti.

Gecenin sürprizlerinden biri de Tracy Chapman oldu. 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Chapman uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Bu yılkı Grammy gecesinde yine elinde gitarıyla sahneye çıktı.

İşte belli başlı dallarda bu yılki törenden evlerine ödülle dönenler...

Yılın albümü: Midnights (Taylor Swift)

Yılın kaydı: Flowers (Miley Cyrus)

Yılın şarkısı: What Was I Made For? (Billei Eilish)

En iyi yeni sanatçı: Victoria Monet

En iyi pop vokal albümü: Midnights (Taylor Swift)

En iyi solo performans: Flowers (Miley Cyrus)

En iyi pop ikili ya da grup performansı: SZA Featuring Phoebe Bridgers (Ghost in the Machine)

Yılın yapımcısı (Klasik müzik dışı) Jack Antonoff

Yılın şarkı yazarı: (Klasik müzik dışı) Theron Thomas

En iyi rap albümü: Killer Mike (Michael)

En iyi rap performansı: Killer Mike ft. André 3000 (Scientists & Engineers)

En iyi country albümü: Lainey Wilson (Bell Bottom Country)

En iyi country müzik solo performans: Chris Stapleton (White Horse)

En iyi rock albümü: Paramore (This Is Why)

En iyi rock performansı: Boygenius (Not Strong Enough)

En iyi R&B albümü: Victoria Monét (Jaguar II)

En iyi R&B performansı: Coco Jones (ICU)

En iyi alternatif müzik albümü: Boygenius (The Record)