Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor? Sorulara yanıt yok

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“Survivor” yarışmasından elenen Yiğit Poyraz, önceki gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 2 senedir Yasmin Erbil’le aşk yaşayan Poyraz’ın yanında bir kız arkadaşı vardı. Yiğit Poyraz muhabirlerin röportaj talebini geri çevirdi, gaza basarak uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Setten ilk kareler

1930’lu yılların Türkiye’sini anlatan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri devam ediyor.

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Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık’ı kadrosunda buluşturan BKM yapımı filmin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı. Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği filmin 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Aşka geldi

Sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlarla tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu özür dilemişti.

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamanın ardından sevgilisiyle aşk dolu pozlarını Instagram sayfasın-da kalp emojisiyle paylaştı.

Oğlumla gurur duyuyorum

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn ile önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı.

Küçük yaşına rağmen motorlu araçları başarıyla kullanabilen Zayn’ın yarışlara katılacağını söyleyen Kenan Sofuoğlu, “Önümüzdeki günlerde kendinden yaşça büyüklerle profesyonel go-kart yarışlarına girecek. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

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Atina’dan sonra İstanbul’da

Şevval Sam, önceki gece Maslak’taki Hol adlı mekândaydı.

Anna Vissi’yi dinlemeye geldiğini söyleyen Şevval Sam, “Daha önce Atina’da izlemiştim. Buraya da arkadaşlarımla geldim” dedi. Oyuncu, ilk bebeğini kucağına alan Eda Ece hakkında da konuştu:

“Bebek çok güzel, bahtı da güzel olsun inşallah. Hem annesine hem babasına benziyor. Sordum ‘Zorlanıyor musun?’ diye ama üzerine titriyor bebeğinin.” (Sayit DURMAZ)

Alışveriş günü

Fenerbahçeli futbolcu Edin Džeko, önceki gün eşiyle İstinye Park’taydı.

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra bir mekânda kahve molası verdi.

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İsmini duymuştum

Bade İşçil, Bebek’te görüntülendi. Sadettin Saran’la aşk yaşadığı haberlerini geçtiğimiz günlerde yalanlayan oyuncu, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi: