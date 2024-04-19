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Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor? Sorulara yanıt yok

Güncelleme Tarihi:

#Yiğit Poyraz#Yasmin Erbil#Kenan Sofuoğlu
Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 15:30

Yiğit Poyraz, önceki gün “Survivor”dan bir pozunu paylaştı. Erbil’in iki gün önceki fotoğrafa yeni yorum yapması ikili arasında sorunlar olduğu yönünde dedikoduları artırdı.

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 “Survivor” yarışmasından elenen Yiğit Poyraz, önceki gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 2 senedir Yasmin Erbil’le aşk yaşayan Poyraz’ın yanında bir kız arkadaşı vardı. Yiğit Poyraz muhabirlerin röportaj talebini geri çevirdi, gaza basarak uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Setten ilk kareler

1930’lu yılların Türkiye’sini anlatan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri devam ediyor.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

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Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık’ı kadrosunda buluşturan BKM yapımı filmin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı. Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği filmin 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Aşka geldi

Sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlarla tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu özür dilemişti.
Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamanın ardından sevgilisiyle aşk dolu pozlarını Instagram sayfasın-da kalp emojisiyle paylaştı.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Oğlumla gurur duyuyorum

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn ile önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Küçük yaşına rağmen motorlu araçları başarıyla kullanabilen Zayn’ın yarışlara katılacağını söyleyen Kenan Sofuoğlu, “Önümüzdeki günlerde kendinden yaşça büyüklerle profesyonel go-kart yarışlarına girecek. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

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Atina’dan sonra İstanbul’da

Şevval Sam, önceki gece Maslak’taki Hol adlı mekândaydı.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Anna Vissi’yi dinlemeye geldiğini söyleyen Şevval Sam, “Daha önce Atina’da izlemiştim. Buraya da arkadaşlarımla geldim” dedi. Oyuncu, ilk bebeğini kucağına alan Eda Ece hakkında da konuştu:
“Bebek çok güzel, bahtı da güzel olsun inşallah. Hem annesine hem babasına benziyor. Sordum ‘Zorlanıyor musun?’ diye ama üzerine titriyor bebeğinin.” (Sayit DURMAZ)

Alışveriş günü

Fenerbahçeli futbolcu Edin Džeko, önceki gün eşiyle İstinye Park’taydı.

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra bir mekânda kahve molası verdi.

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İsmini duymuştum

 Bade İşçil, Bebek’te görüntülendi. Sadettin Saran’la aşk yaşadığı haberlerini geçtiğimiz günlerde yalanlayan oyuncu, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi:

Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil arasında neler oluyor Sorulara yanıt yok


“Gerekli açıklamayı yaptım. Sadettin Saran’ın Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı, oradan ismini duymuştum. Tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim. Yanımda illa birinin olmasına gerek yok. Böyle de mutluyum.” (Deniz BOY)

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#Yiğit Poyraz#Yasmin Erbil#Kenan Sofuoğlu

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