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Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir’de toprağa verildi

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#Rıza Pekkutsal#Yeşilçam#İzmir
Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir’de toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 17:36

 İZMİR’in Buca ilçesinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal’ın (87) cenazesi, Eski Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda filme sesiyle hayat veren Rıza Pekkutsal, İzmir Buca'da 87 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. İkinci eşinden 5 ay önce boşandığı ve bir huzurevinde kaldığı öğrenilen Pekkutsal için Buca ilçesindeki Yaylacık Camiinde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir’de toprağa verildi


Kemal Sunal'la pek çok filmde rol alan, ‘Bombacı Mülayim’ filmindeki memur ve Kaygısızlar dizisindeki Hacı Gaffur karakterleri ile hafızalara kazınan Pekkutsal'ın 20’ye yakın plağa imza attığı da biliniyordu. Cenazeye Pekkutsal'ın kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.
Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir’de toprağa verildi


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"Vefasızlık var"
Cenaze törenine katılan dizi oyuncusu Cengiz Akbudak, "Yeşilçam'ın usta oyuncularından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize hep Kemal Sunal ile çektiği filmleri anlatırdı" dedi. Pekkutsal'ın yakını Özgüç Kanar ise cenaze törenine Yeşilçam emektarlarından kimsenin gelmemesine tepki gösterdi. Kanar, "Rıza Ağabey çok neşeli bir insandı. Girdiği ortamı neşelendirirdi. Çok büyük bir kayıp. Usta sanatçılara en çok Cem Yılmaz vefa gösteriyor. Rıza Ağabey Kaygısızlar dizisinin Hacı Gaffur'uydu. İstanbul'dan en azından bir kişiyi görmek isterdik" diye konuştu.

Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, İzmir’de toprağa verildi

 

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#Rıza Pekkutsal#Yeşilçam#İzmir

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