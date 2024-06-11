Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali haftası yarışmacısı Hatice Bayer kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Hatice, sezon finali haftasının yarışmacılarından biri. Programın takipçileri, Hatice Bayer hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Umut, yarışmanın ilk gününde misafirlerin değerlendirmesi için sunumunu gerçekleştirdi. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Hatice, 31 yaşında. Aslen Tuncelili olan isim yönetici asistanı olarak çalışıyor.

Programın sezon finali haftası yarışmacılarından Yemekteyiz Hatice, elinin lezzetine güveniyor.