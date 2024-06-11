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Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali haftası yarışmacısı Hatice Bayer kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Hatice kimdir Zuhal Topalla Yemekteyiz sezon finali haftası yarışmacısı Hatice Bayer kaç yaşında, nereli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 17:58

Yemekteyiz Hatice, programın sezon finali haftasında mücadele eden yarışmacıları arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de son hatada yarışmacılar yemeklerini hazırlayarak misafirlerinin değerlendirmelerine sunacak. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Sezon finali haftasının merak edilen isimlerinden biri de Hatice Bayer oldu. Peki Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz son hafta yarışmacısı Hatice Bayer kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

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Yemekteyiz Hatice, sezon finali haftasının yarışmacılarından biri. Programın takipçileri, Hatice Bayer hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Umut, yarışmanın ilk gününde misafirlerin değerlendirmesi için sunumunu gerçekleştirdi. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Hatice, 31 yaşında. Aslen Tuncelili olan isim yönetici asistanı olarak çalışıyor.

Programın sezon finali haftası yarışmacılarından Yemekteyiz Hatice, elinin lezzetine güveniyor.

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