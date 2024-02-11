Yazar Füruzan hayatını kaybetti

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Füruzan'ın yaşamını kaybettiği haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu. Ünlü yazarın bir fotoğrafını paylaşan Sofya haberi "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle verdi.

Çağdaş Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan ve gerçek adı Feruze Çerçi olan yazarımız 1970'li yıllarda verdiği eserlerle, Sevgi Soysal ve Adalet Ağaoğlu’yla birlikte edebiyatımızın en önemli kadın yazarları arasında yerini almıştı.

Feruze Çerçi adıyla 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğan Füruzan, yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınmıştı. 1958'de ünlü karikatürüst Turhan Selçuk'la evlenen Füruzan eşinin soyadını yazarlık yaparken kullanmamasını “Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını tek başıma göğüslemek istedim" diyerek açıklamıştı...

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Füruzan ilk kitabı Parasız Yatılı, 50. yılına özel olarak 2022'de yeniden basılmıştı

Füruzan ilk kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Bu ödülü kazanan ilk kadın yazar unvanını almasıyla da edebiyat dünyasında ünlendi.

Parasız Yatılı kitabını Kuşatma ve Benim Sinemalarım (1973) adlı öykü kitapları izledi. Öykülerinde zor koşullarda yaşayan, bir kenara atılmış kadınları, onların kızlarını, kabuk değiştiren burjuva ailelerin hayatlarını anlatan Füruzan, drama kattığı empatiyle süslü bir anlatımla bu öyküleri geniş kitlelere ulaştırdı.

1974'te ilk romanı Kırkyedililer 'i yayınladı. Türkiye tarihine 68'liler olarak geçmiş efsane kuşağı, 1947 doğumluların hikâyesini anlatan kitap geniş kitlelerce benimsendi ve 1975'te Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldı.

Füruzan'ın kendi kitabından uyarladığı ve yönettiği Benim Sinemalarım filmi Cannes'da da gösterilmiş ve beğeni toplamıştı

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Yazar, Benim Sinemalarım kitabını 1990’da sinemaya uyarladı. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi ressam Gülsün Karamustafa’yla birlikte yönetti. Film sinemamızda iki kadın yönetmenin birlikte yönettiği ilk ve tek film oldu.

Başrollerini Hülya Avşar ve Yaman Okay’ın paylaştığı Benim Sinemalarım filmi hem gişede büyük başarı kazandı hem de eleştirmenler tarafından Yeşilçam’ın en başarılı filmlerinden biri sayıldı.

Füruzan, uzun yıllar sonra yazdığı son kitabı “Akim Sevgilim” ile 2023’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’nde Edebiyat dalında ödüle layık bulunmuştu.