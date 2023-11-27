Yargı yine zirvede!

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Bölümün finalinde Tilmen Hukuka giden Ceylin ve Mercan’ın orada ambulans şoförü tarafından Yekta ile birlikte rehin alınması izleyicilerde büyük merak uyandırırken gece boyu #Evlat, #Yargı, #Ceylin, #Yekta etiketleriyle sosyal medyanın gündeminde yer alan diziye binlerce mesaj yağdı.

Tülin’le konuşmaya giden Ceylin Yekta’nın Tülin’e bebeğin öldüğünü söylediğini öğrenip büyük şaşkınlık yaşarken Tülin bir anda nefessiz kaldı. Bir anda gelen ambulans Tülin’i alıp hastaneye götürdü. Bu esnada evinin bahçesinde gömülü halde Can’ın cansız bedenini bulan Osman büyük panik yaşarken ev halkı anlamasın diye bahçede Çınarla mangal planı yaptı. Ambulansta gereken ilacın olmayışı sebebiyle Tülin hastanede hayatını kaybetti. Yekta ile yüzleşen Ceylin, Yekta’nın bebeği kendi çıkarı için halasına verdiğini ve onun da farklı birine verdiğini öğrenmesi üzerine çıldırdı. Herkes gittikten sonra Can’ı gömülü olduğu yerden çıkaran Yekta ve Osman’ı bu esnada Kadir’in adamları videoya aldı. Ceylin Mercan’ın ona anne demesini dört gözle beklerken Mercan’ın ‘Ceylin’ diye seslenmesi Ceylin’i üzdü. Tülin’e gelen ambulansın şoförüyle sette kendini vuran oyuncunun ve motor kazası geçirip ölen kişinin ambulansının şoförü aynı çıkması emniyeti şüphelendirdi. Bu esnada şoförün telefonuna ulaşan Ceylin onu konuşmak için Tilmen Hukuk’a çağırdı. Ambulans şoförü Okan’ın Ceylin ile konuşmaya geldiği esnada onun katil olduğunu anlayan Ilgaz Ceylin’e ulaşamayınca hemen Yekta’yı aradı. Yekta Ceylin’in yanına gelip telefonu Ceylin’e verdiği esnada Okan silahını çıkarıp onları rehin aldı.

