Yalan'ın yıldızı Serra Pirinç: Hazal sevgiyle iyileşecek!

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◊ Kanal D’nin yeni dizisi “Yalan” ile izleyici karşısına çıktınız. Dizinin ilk iki bölümü yayınlandı ve reytinglerde de iyi bir başlangıç yaptı…

- Sete çıktığımız ilk günden beri çok emek verdik. Emeğimizin karşılığını seyircimiz tarafından görmek tabii ki çok mutlu etti bizi.

◊ Senaryoyu okurken ne hissettiniz?

- Senaryoyu okuduğumda inanılmaz bir heyecan hissettim. Hikayenin derinliği ve karakterlerin zenginliği beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakteri canlandırma fırsatım olmamıştı. Bu yüzden bu projeye dahil olmayı gerçekten çok istedim. Yapım ekibiyle görüşmeye gittiğimde hem projenin vizyonu hem de ekipteki herkesin tutkulu yaklaşımı beni daha da motive etti. Hazal karakterine hayat vermek, oyunculuğumu yeni bir seviyeye taşıma ve farklı yönlerimi keşfetme fırsatı sundu.

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OLUMSUZ ELEŞTİRİLER BENİ MOTİVE EDİYOR

◊ Hazal karakterine nasıl hazırlandınız?

- Bu rol için özel bir çalışma yaptım. Oyuncu koçum ile senaryo ve karakter üzerine yoğun bir şekilde çalıştık. Hazal karakterinin inceliklerini anlamak için detaylı analizler yaptık. Hocamın rehberliği sayesinde Hazal’ı daha iyi anlamayı ve onun dünyasına daha derinlemesine dalmayı başardım diye düşünüyorum.

◊ Hazal’ın bu kadar hırslı bir yapıya sahip olmasının sebebi sizce nedir?

- Hazal’ın bu kadar hırslı bir yapıya sahip olmasının tek sebebi sevgisiz büyümesi. Sevgisizlik insana her şeyi yaptırabilir, sevgi insanı iyileştirebilir de... Bence Hazal sevgiyle iyileşebilecek bir karakter ve zamanla karakter gelişimini hep birlikte göreceğiz zaten.

◊ Dizide Hazal’ın Duru’nun yerine geçmek için attığı adımlar izleyici tarafından sert eleştiriler almanıza sebep oldu mu?

- Oyunculuğumu öven de oldu hayat verdiğim Hazal karakterini gerçek hayattaki benle karıştırıp eleştiride bulunan da. Dürüst olmak gerekirse gelen olumsuz eleştiriler beni demotive etmek yerine daha çok motive ediyor. Çünkü yapılan olumsuz eleştirileri de işimi severek yaptığımın kanıtı gibi görüyorum.

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HAYATTAKİ TUTKUM MESLEĞİM

◊ Sosyal medyayı sık kullanır mısınız? Gelen olumlu-olumsuz eleştirilere tepkiniz nasıl olur?

- Evet, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum, dolayısıyla hesaplarıma yapılan yorumlar ve atılan mesajları da görüyorum. Yapılan olumlu ve olumsuz yorumlara her zaman önem veririm. Seyircilerimizin görüşleri benim için çok önemli, onların geri bildirimlerini dikkate alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

◊ Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl aştınız?

- Linçlenmek. Bazen insanlar arka planı görmediğinden haklı haksız bizi linçleyebiliyorlar, daha önce ben de bu duruma maruz bırakıldım. Ama bunun işimin bir parçası olduğunu anladığımdan beri gelen her yoruma saygı duyuyorum. Bu şekilde aşabildim.

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◊ Gelecekte yer almak istediğiniz projeler veya oynamak istediğiniz roller var mı?

- Her zaman oynadığım her rolden daha farklısını oynamak istemişimdir. Önümüzdeki zamanda da içimize ne sinerse o olacak tabii ki.

◊ Hayatınızdaki en büyük tutkunuz nedir?

- Mesleğim.