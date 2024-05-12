Yalan yakında Kanal D'de başlıyor... Annelerin umudu bitmez!

Haberin Devamı

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Yalan’ ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan tanıtım filminde bebeğini ablasına emanet ederek cezaevine giren bir annenin dramı izleyiciyi derinden etkiledi. Anneler Günü’nün önemine de bir kez daha dikkat çekildi.

Dizinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Serra Pirinç, Anneler Günü’ne özel samimi açıklamalar yaptı ve annelerin umudunun dizideki gibi asla bitmediğini söyledi.

Aslıhan Güner, anneliği yaşam ile bir bağ olarak tanımladı: “Dizimiz ile bir anne-kız hikâyesini seyircimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Oynadığım tüm anne karakterleri gibi Melike de çok güçlü. Anne, yaşam ile bir bağ demek. Anne karnında kurduğun o bağ asla kesilmiyor. Hayatta büyüyüp yol aldıkça yolculuklar değişse bile, bir yerde hep o anne hissinden güç almak istiyor ve ona ihtiyaç duyuyorsun.”

Haberin Devamı

Güner, unutamadığı bir Anneler Günü anısını da paylaştı: “Yazı yazmayı ilk öğrendiğim zamanlarda yaptığım kutlama kartı ve sokaktan topladığım çiçekleri anneme vermiştim. Onun mutluluğunu görmek benim mutluluk sebebimdi.”

BENİM RESSAMIM OYDU

Eylül Tumbar ise annesini kendisinin ressamı olarak nitelendirdi: “Anneler Günü çocukluğumda annemi gülümsetmek için yaptığım resimler kadar masum. Annelerin bu dünyadaki her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyorum. Annemin resim yeteneği benim için her zaman olağanüstüydü. Benim ressamım oydu ve çocukluğumdan beri Anneler Günü’nde onu gülümsetecek resimler yaparım.”

HER ZAMAN KOŞULSUZ SEVDİ

Serra Pirinç de annesinin yanında her zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissettiğini dile getirdi: “Annelerimize her gün hassas ve özenli davranmalıyız. Ben annemi en ufak bir şekilde üzüp kırdığımda bile çok pişman oluyorum ve çok üzülüyorum. Sizi koşulsuz seven, her zaman yanınızda olmak isteyen birinin olması hayatta çok güzel bir şey. Annem aynı zamanda hayal gücümü ve espri anlayışımı da ciddi anlamda etkileyen biridir. Birçok özelliğimi ondan almış sayılırım. Annemin yanında her zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissettiğim için çok mutluyum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.”

Haberin Devamı

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

‘Yalan’ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken, senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği ‘Yalan’ yakında Kanal D’de.