Vural Şahanoğlu: Aile kavramı benim için önemli

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◊ Serdar’ı sizden dinleyelim...

- İlk senaryo geldiğinde Serdar çok ilgimi çekmişti. Sonrasında hızlıca kitabı okudum ve daha da bağlandım ona. O masum çocukluk aşkına sahip çıkışı, naifliği, sevdikleri için yaptığı fedakârlığı, iyi kalbi beni çok heyecanlandırdı. Serdar’a hayat veriyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.



◊ Birlikte kamera karşısına geçtiğiniz Almila Ada nasıl bir partner?

- Almila ile çalışmak çok keyifli, samimi ve doğal bir partner. Ben işini önemseyen ve dakikliğe önem veren biriyimdir. O yüzden ilk sahnelerimizde bile Almila’nın işinde titiz ve dakik olması dikkatimi çekmişti.



◊ Ayvalık’ın eşsiz doğasında çekim yapıyor olmanın güzellikleri neler?

- Çocukluğunu Ege’de geçirmiş biri olarak yabancısı olmadığım bir yerdeyim. Mesela çekimi bitirdikten sonra arkadaşlarla keyfini çıkaracağımız çok hoş sokakları, sahili ve mekanları var. Ayvalık halkının ilgisi gayet güzel, çok sıcak, samimi ve misafirperverler. Gidip bir yere oturduğumuzda tanıyıp dizimiz hakkında çok tatlı şeyler söyleyip “içten bir hikaye” diyorlar. Bu da beni mutlu ediyor.



◊ “Üç Kız Kardeş”in yazarı aynı zamanda dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?

- İclal Hanım hikayesini çok sahiplenip, eşsiz bir titizlikle yürütüyor. Bu da hikayeye ve bizim işimize de yansıyor. Ekranda görülen mütevazı, samimi ve sıcak enerjisinin fazlası var diyebilirim gerçekten. Hikayesinde yer alıyor olmanın mutluluğunun yanı sıra, bu müthiş yetenekli ve zarif kadınla tanışıp, çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.



SOSYAL MEDYADA ÇOK VAKİT GEÇİRMEM



◊ Sosyal medyada dizi çiftleri hakkında birçok yorum yapılıyor. Almila Ada ile size yapılan yorumları okuyor musunuz?

- Sosyal medyada yapılan yorumları okuyorum. Sağ olsunlar daha şimdiden Dönüş ve Serdar’a yoğun bir ilgi var. Bu da bizleri çok motive ediyor. Sosyal medyayı işim gereği yeterli olacak şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Sosyal medyada yaşadığı her şeyi paylaşan ve vakit geçiren biri değilim. Hatta bazen menajerimin hatırlatmasıyla paylaşımda bulunuyorum diyebilirim.



◊ Spor yapmayı sevdiğinizi biliyoruz...

- Spor hayatımda aktif bir şekilde hep vardı. 8 yaşlarından beri aktif yüzüyorum. Ortaokul ve lise yıllarımda futbol ve voleybolda çok aktiftim. Bir ara boks yaptım. Birkaç yıldır da fitness ve crossfitle ilgiliyim. Sporun bir dalıyla ilgili olmak bana hep iyi hissettiriyor.



◊ İlerisi için almayı düşündüğünüz eğitimler var mı?

- Aslında birçok şeye ilgim var. Hepsi de hayatımı ve oyunculuk kariyerimi destekleyecek aktiviteler. En yakın zamanda sıkı bir piyano eğitimi almak istiyorum. Tango ve bachata’ya ilgim var. Onun eğitimi ise sonraki planım. Bu arada Uzak Doğu sporlarının eğitimini almak istiyorum.

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PLATONİK AŞK YAŞAMADIM

◊ Dizide birbirine bir türlü açılamayan bir çift görüyoruz. Özel hayatınızda platonik aşkınız oldu mu?

- Platoniklik seviyesinde bir şey hiç yaşamadım. Umarım yaşamam da. Ama ortaokul ve lise dönemimde uzaktan hoşlandığım, hiç de uğraşmadığım bir-iki çocukluk anımı hatırlıyorum.

EVCİMEN BİR İNSANIM

◊ Vural Şahanoğlu özel hayatında nasıl biri?

- Benim için öncelikli olan şey “saygı” kavramı. Kendi yaklaşımlarımda da, karşı tarafta da buna çok dikkat ederim. İlkeleri olan biriyimdir. Aile kavramını önemseyen, sevgi bağlarına dikkat eden, değer yargıları olan biriyim. Evde ailemle vakit geçirmeyi severim ve arkadaş çevremin genelde en evcimen insanıyımdır. Ama aynı zamanda arkadaş çevremle vakit geçirip kendi özel alanlarımı da muhafaza eden biriyim. Üşengeçliğe hiç gelemem, çalışkan bir yapıya sahibim ve sanırım bu durumdan yakınsam da biraz sabırsız biriyim. Mesleğimde örnek aldığım isimlerin filmlerini izleyip, roman veya kişisel gelişim kitapları okuyup, spor yapıyorum. Bunlar da genelde bana kendimi çok iyi hissettirecek şeyler oluyor. Bir de mutfakta sıkça vakit geçirip bu tarafla ilgili olmayı seviyorum.



◊ “Üç Kız Kardeş” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Hikayemiz çok sıcak ve samimi duygular barındıran bir aile hikayesi. İlerleyen bölümlerde de yer yer ağlayıp yer yer güldüren çok sahnelerimiz olacak. Daha şimdiden çevremde tanıdığım, tanımadığım birçok insan “ben de bunları yaşamıştım” diyor. Bu bana hikayenin gerçek hayattan alıntı olduğunu ve aslında hepimizden bir parça olduğunu hatırlatıyor. Bu duyguyu izleyicilerimizle birlikte yaşadığımız için çok mutluyum.