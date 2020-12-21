Uyanış: Büyük Selçuklu yeni karakteri Faysal merak konusu: Faysal kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandıracağı Faysal karakteri Uyanış: Büyük Selçuklu 13. bölümünde ekibe dahil olacak. Kurnaz ve zeki bir ajan olan Faysal karakteri Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.

İsmail Ege Şaşmaz Hakkında

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.