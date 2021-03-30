Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde taht savaşı!

Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. TRT1'de izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu'nun 27. bölüm fragmanında Melikşah'ın dikkat çeken sözleri merak uyandırdı. Dizinin 29 Mart tarihli son bölümünde ise bu hafta Sabbah'ın Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk'ün, Fida’nın ihanetiyle yapacağı hamle de ekranlara geldi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, dikkat çeken anların yaşandığı Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı;

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?

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