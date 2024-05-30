Usta sanatçı Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti

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71 yaşındaki Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu:

"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR...

2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.



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Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; “Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları’nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. “Gökyüzünden üveyikler uçar’ diye bir cümleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. ‘Sen de buraya’ dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar’ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim.”2004 - Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu1997 - Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu1993 - Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu1992 - İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu1987 - Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1985 - Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu1983 - İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1981 - Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu1981 - Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980 - Kunduz Kürk: Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980 - Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu1979 - Duruşma: Franz Kafka André GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu1979 - Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Rol aldığı film ve diziler :

Yapımcı :

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

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Oyuncu (18)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi)

2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi)

2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi)

2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)

1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi)

1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi)

1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi)

1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi)

1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)

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Ödülleri :

1997) Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1997) 9.Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1997) Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1996) 33. Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)