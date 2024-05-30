Usta sanatçı Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti

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71 yaşındaki Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu:
"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."
SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR...
2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.
Rol aldığı film ve diziler :
Yapımcı :
2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)
1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
Oyuncu (18)
2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)
2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi)
2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi)
2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi)
2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi)
2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi)
2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi)
2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)
1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi)
1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film)
1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi)
1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi)
1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi)
1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi)
1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)
Ödülleri :
1997) Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1997) 9.Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1997) Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
(1996) 33. Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)