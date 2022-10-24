Ünlü oyuncu kilolarıyla şaşırttı!

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En son Teşkilat dizisinden rol alan oyuncu Çağlar Ertuğrul, dijital bir platformda yayınlanacak projesi için hazırlanıyor.

Yeni dizisi için kilo aldığı konuşulan Ertuğrul'un son hali dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda yorum aldı. Ertuğrul'un yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Rol için kilo alıp vermek 'sağlıksız' diyenlerin yanı sıra 'siz en doğrusunu bilirsiniz Çağlar Bey' mesajları da yazıldı.

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Amerikalı aktör Jake Gyllenhaal'a benzetilen Çağlar Ertuğrul çok sayıda başarılı projeye imza attı.

ONLAR DA ROLLERİ İÇİN DEĞİŞTİ

Hayat verecekleri karakterler için kilo alıp, veriyorlar. Canlandıracakları role göre değişen ünlüler, geçmişten bugüne hangi dizi ya da film için fedakarlıkta bulunu? İşte Fahriye Evcen'den Çağatay Ulusoy'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Burak Özçivit'e ünlü oyuncuların değişimleri..

KIVANÇ TATLITUĞ

Rol alacağı film ve diziler için devamlı imaj değiştiren 38 yaşındaki oyuncu, "Kuzey Güney" dizisinde canlandıracağı karakter için 13 kilo vermişti. "Kelebeğin Rüyası" filmindeki karakteri için ise 7 kilo daha veren Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun tempoda spor yaparak bu sonuca ulaştığını açıklamıştı.

ÇAĞATAY ULUSOY

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştıkları "Medcezir" dizisinden sonra Çağatay Ulusoy, "Delibal" filmi için toplam 7,5 kilo verip saçlarını uzatmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağından oluşan çay kürü desteğiyle zayıfladığı söyleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT

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"Kara Sevda" dizisinin Kemal'ini canlandıran oyuncu Burak Özçivit, "Muhteşem Yüzyıl"ın Bali Bey'i ve "Malkoçoğlu" filminin başrolü için kısa sürede 9 kilo vermişti.

HANDE ERÇEL

"Güneşin Kızları" dizisiyle tanınan 28 yaşındaki oyuncuya, "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin deneme çekimlerine gittiğinde kilo vermesi gerektiği söylendi. Bir hafta sonrasında verdiği 5 kilo ile rolü kimseye kaptırmadığı biliniyor. Güzel oyuncu, kısa sürede kilo verebilmek için bir hafta boyunca sadece çorba ve su ile beslendiğini belirtiyor.

METİN AKDÜLGER

"Medcezir" dizisinde Orkun karakteriyle tanınan 34 yaşındaki oyuncu, "Bensiz" filmindeki rolü için 45 günde 17 kilo vererek, felç geçiren bir futbolcuyu canlandırmıştı.

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BİRCE AKALAY

"Evli ve Öfkeli" dizisinde bir polisi canlandıran Birce Akalay, rolü için diyetisyen eşliğinde 8 kilo verdiğini açıklamıştı.

MERT FIRAT

41 yaşındaki ünlü oyuncu, senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Kelebeğin Rüyası" filmi için 10 kilo vermişti.

SARP LEVENDOĞLU

"Deliormanlı" filminde Avrupa şampiyonu unvanlı bir boksörü canlandıran oyuncu, "Hocamla günde iki antrenman yapıyoruz. Profesyonel bir boksör nasıl çalışıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz. Bu süreçte 15 kilo verdim" ifadelerini kullanmıştı.

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