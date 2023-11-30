ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen Shane MacGowan hayata veda etti: KarÄ±sÄ± en bÃ¼yÃ¼k korkusuyla yÃ¼zleÅŸti

Haberin DevamÄ±

The Pogues adlÄ± grubun solisti olarak tanÄ±nan Ä°rlandalÄ± mÃ¼zisyen Shane MacGowan 65 yaÅŸÄ±na hayata veda etti. Uzun sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan ve hastane yataÄŸÄ±ndan kalkamayanÂ MaGowan'Ä±n yanÄ±nda karÄ±sÄ± Victoria May Clarke ve aile Ã¼yeleri bulunduÄŸu halde huzur izinde son nefesini verdiÄŸi belirtildi

AylardÄ±r hastanede tedavi gÃ¶ren kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce evine Ã§Ä±kan MacGowan beyinde meydana gelen ve tehlikeli bir durum olan ensefalit ile mÃ¼cadele ediyordu.

Fakat ondan Ã¶nce de bir dizi saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nce 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve leÄŸen kemiÄŸini kÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan bir kez daha kaza geÃ§irdi ve bu kez dizini kÄ±rdÄ±. Hemen sonra sol dizindeki baÄŸlar yÄ±rtÄ±ldÄ±.

Shane MaCGowan'Ä±n eÅŸi Victoria daha birkaÃ§ hafta Ã¶nce sosyal medya Ã¼zerinden onu kaybetmekten ne kadar korktuÄŸunu anlatan uzun ve duygu dolu bir yazÄ± kaleme almÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Victoria Mary Clarke, Ã§ok ses getiren o paylaÅŸÄ±mÄ±nda satÄ±rlarÄ±na AÅŸk, insan olarak deneyimleyebileceÄŸimiz en gÃ¼zel ve gÃ¼Ã§lÃ¼ duygudur" cÃ¼mlesiyle baÅŸladÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Ama aÅŸk, aynÄ± zamanda acÄ± da verebilir. Ã–zellikle sevdiÄŸiniz kiÅŸiyi kaybetmekten korkuyorsanÄ±z" diye devam etti.

Victoria Mary, herkesin bu dÃ¼nyada her ÅŸeyin bir sÄ±nÄ±rÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama aÅŸkÄ±n bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Ä°ÅŸte kocasÄ±nÄ±n yanÄ±ndan bir an bile ayrÄ±lmayan Victoria Mary'nin satÄ±rlarÄ±nÄ±n devamÄ±: "AÅŸk denilen ÅŸey genellikle baÄŸlÄ±lÄ±k, arzu, ihtiyaÃ§, Ã¶zlem, yakÄ±nlÄ±k ve baÄŸlantÄ± olarak tanÄ±mlanabilir. Ve bÃ¼tÃ¼n bunlar son derece insanidir."

EÅŸini kaybetmekten korktuÄŸunu ifade eden Victoria bu noktada aÅŸkÄ±n zorlu yanÄ±na da deÄŸindi. "Bazen birini Ã§ok derinden sevdiÄŸiniz zaman kendinizi o kadar bÃ¼yÃ¼k ve yÄ±kÄ±cÄ± hissettiren korkunÃ§ kayÄ±plarla yÃ¼zleÅŸirken bulursunuz ki. Onlardan nasÄ±l kurtulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilemezsiniz. SevdiÄŸiniz kiÅŸi yanÄ±nÄ±zda olmadan yaÅŸamayÄ± hayal bile edemezsiniz."

Haberin DevamÄ±

Ancak Victoria'nÄ±n da doktorlarÄ±n da Shane MacGowan iÃ§in yapabileceÄŸi her ÅŸey son noktasÄ±na geldi ve Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hayata veda etti.

MacGowan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla tanÄ±nÄ±yordu.

Ã‡ift, bir sÃ¼re Ã¶nce evlilikÂ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Â

Tam adÄ±yla Shane Patrick Lysaght MacGowan , 1957 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.Â BÃ¼tÃ¼n ailesi mÃ¼zisyendi.

Aslen Ä°rlandalÄ± olan MacGowan, bu Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¼zerine yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla tanÄ±nÄ±yor. Kariyerinin ilk dÃ¶neminde Ä°rlanda KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ IRA'ya duyduÄŸu sempatiyi gizlemeyen Shane MacGowan, bu gruba katÄ±lacak cesareti bulamadÄ±ÄŸÄ±ndan utanÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Pogues grubuyla birlikte beÅŸ albÃ¼m yapan MacGowan, solo albÃ¼mler de Ã§Ä±kardÄ±. Bu arada grubun en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n bir Noel klasiÄŸi olan Fairytale of New York olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Shane MacGowan, Nick Cave, Sinead O'Connor, Joe Strummer gibi mÃ¼zisyenlerin yanÄ± sÄ±ra Johnny Depp ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla da tanÄ±nÄ±yordu.

ENSEFALÄ°T NEDÄ°R?Ensefalit, beynin iltihaplandÄ±ÄŸÄ± yani ÅŸiÅŸtiÄŸi nadir görülen ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu. HayatÄ± tehdit edici olabilir ve hastanede acil tedavi gerektirir. Bu hastalÄ±k herkesi etkileyebilir. Ensefalit bazen yüksek ateÅŸ ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± gibi grip benzeri belirtilerle baÅŸlar. Fakat bunlar her zaman ortaya çÄ±kmaz.Saatler, günler veya haftalar içinde daha ciddi semptomlar geliÅŸir. Bunlar arasÄ±nda kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya yönelim bozukluÄŸu, nöbetler, kiÅŸilik ve davranÄ±ÅŸta deÄŸiÅŸiklikler veya bilinç kaybÄ± sayÄ±labilir. Ensefalite neyin sebep olduÄŸu her zaman açÄ±k deÄŸildir. Ancak önemli nedenlerinden biri viral enfeksiyonlar.

Â