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'Üç Kız Kardeş'te düğün var... Sadık ve Müjgan evleniyor!

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş 75. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 10:33

Kanal D’nin üç sezondur ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Diziye bu hafta Sadık’ın Müjgan ile evlenmek istemesi damga vuracak.

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Somer, Türkan ve ailesi için sıfırdan başlayarak yeniden hayatını kazanmaya çalışır. Rüçhan ise yıllar sonra kavuştuğu oğlu Kartal ile hastane odasında duygusal bir konuşma yapar.

Üç Kız Kardeşte düğün var... Sadık ve Müjgan evleniyor

Rüçhan’ın Kartal’a “Çok geç kaldım biliyorum.” sözüne karşı Kartal’ın “Ben sadece sevmeyi öğrendim Rüçhan Hanım, sadece sevmeyi. O da sevilmeye yetmedi” cevabı Rüçhan’ı gözyaşlarına boğar.

Üç Kız Kardeşte düğün var... Sadık ve Müjgan evleniyor

Öte yandan Sadık’ın sürpriz bir şekilde Müjgan’ı elinden tutup evine getirmesi ve evleneceğini söylemesi Türkan, Derya ve Dönüş’ü şoke eder. 

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Üç Kız Kardeşte düğün var... Sadık ve Müjgan evleniyor

Üç Kız Kardeş’in bu evliliğe karşı çıkıp çıkmayacağı ise yeni bölümde cevap bulacak.

Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş 75. Bölüm

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