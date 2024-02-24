'Üç Kız Kardeş'te düğün var... Sadık ve Müjgan evleniyor!

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Somer, Türkan ve ailesi için sıfırdan başlayarak yeniden hayatını kazanmaya çalışır. Rüçhan ise yıllar sonra kavuştuğu oğlu Kartal ile hastane odasında duygusal bir konuşma yapar.

Rüçhan’ın Kartal’a “Çok geç kaldım biliyorum.” sözüne karşı Kartal’ın “Ben sadece sevmeyi öğrendim Rüçhan Hanım, sadece sevmeyi. O da sevilmeye yetmedi” cevabı Rüçhan’ı gözyaşlarına boğar.

Öte yandan Sadık’ın sürpriz bir şekilde Müjgan’ı elinden tutup evine getirmesi ve evleneceğini söylemesi Türkan, Derya ve Dönüş’ü şoke eder.

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Üç Kız Kardeş’in bu evliliğe karşı çıkıp çıkmayacağı ise yeni bölümde cevap bulacak.

“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.