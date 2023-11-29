Çalıştığı iş yerini soydu, binlerce lirayla karısının kapısına dayandı

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Dizinin yeni bölümünde;

Serdar’ın ihanetiyle sarsılan Dönüş, teselliyi Uzay’da buldu. Olup biteni saklamadan tanımadığı yabancıya anlatan Dönüş, bazı kararlar aldı.

Annesine bu kötülüğü yapanların peşine düşen Somer, Türkan’dan da şüphelenmeye başladı. Eski eşini köşeye sıkıştıran Somer, sonunda özür dileyen taraf oldu.

Rüçhan’ın teklifini kabul eden Kartal, Figen’den avukatını aramasını istedi:

Türkan’dan boşanacağım. Defne’yi annesiz bırakmayacağım. Buna alet olmayacağım...

Müjgan’ı eve yemeğe davet eden Sadık, herkesi şaşırtan bir şey yaptı. 5 yıl önce kaybettiği eşi Nesrin’in hırkasını ait olduğu yerden kaldırdı. Bu durum belli etmemeye çalışsa da Dönüş’ü çok etkiledi.

Bana-kız arasında yaşanan gerilim akşam yemeğine de yansıdı. Cümleleri ile Müjgan’ı ve babasını iğneleyen Dönüş, sonunda ortamı terk etti.

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Selçuk’un kendisini takip ettiğini fark eden Kartal, ondan hesap sormak üzereyken duruma Figen müdahale etti.

Git söyle o Somer’e Kartal Bey’in değil, Türkan’ın peşine adam taksın. Çok rahatsızsa güvenmediği bir kadınla birlikte olmasın.

Dönüş ile buluşan Derya, Rüçhan’ın komaya girmesine neden olan kişinin Türkan olduğunu söyledi.

Nezahat ile dertleşen Sadık, Dönüş’e söz verdiğini ve bir daha Müjgan’ı yemeğe davet etmeyeceğini söyledi.

Somer’e yazdığı itiraf mektubunun peşine düşen ve evin altını üstüne getiren Türkan, son çare olarak Kartal’ın ofisine gitti.

Mektubun kendisinde olduğunu söyleyen Kartal, Türkan’ın talebini geri çeveirdi.

Kartal’ın ofisinden çıkmak üzereyken Sevilay’ın geldiğini gören Türkan, ikilinin konuşmasını dinlemek için pusuya yattı.

Türkan yıllardır peşinde olduğu gerçeği hiç beklemediği bir anda duydu.

Siz yaptıklarınızla kocaman bir aileyi paramparça ettiniz. Türkan’ın annesinin ölümüne neden oldunuz!

Öfkesine yenilerek odaya giren Türkan, Sevilay’a saldırdı. İki kadının kavgasını ayırmak Mustafa’ya düştü.

Türkan’ı sakinleştirmeye çalışan Mustafa, gizli gerçeği yıllar önce öğrendiğini ve annesine gereken tepkiyi gösterdiğini söyledi. Bu savunma Türkan’ı daha da sinirlendirdi.

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İngiletere’ye dönmeye karar veren Aylin, Ayvalık’tan ayrılmadan önce Dönüş ile konuştu.

Amacım seni üzmek değildi, bütün bunları bilmeni istedim sadece…

Serdar; Dönüş’ün dosyasını Sadık’a bıraktı ve ekip arkadaşının izne ayrıldığını, onun hastalarına da kendisinin bakacağını söyledi. Dönüş’ü takip edip etmeme kararını ise Kalender Ailesi’ne bıraktı.

Türkan, öğrendiği gerçeği Derya ile de paylaştı.

Derya, olanların hesabını sormak için vakit kaybetmeden Sevilay’ın evine gitti. Mustafa’ya öfke kusan Derya, alyansını çıkardı.

İkilinin kavgası malikaneye döndüklerinde de devam etti. Mustafa ile Derya’yı sakinleştirmek için araya giren Özer, oğlunun Kartal ile işbirliği yaptığını öğrendi ve onu evden kovdu.

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Nankörsün sen! Defol evimden! Bir daha seni bu evde görmeyeceğim. Benim senin gibi bir oğlum yok!

Mustafa’nın gidecek tek bir yeri vardı… O da Kartal’ın ofisi…

Derya da oğlunu yanına alarak, baba evine geri döndü. Anne-oğula kapıyı Sadık açtı.

Baba beni kabul eder misin? Oğlumla bana vereceğin yatağın var mı?

Kiraz ve Defne’nin isteğini kırmayan Türkan ile Somer, tekne ile denize açıldılar. İki eski eş yıllar sonra baş başa romantik bir gece geçirdiler.

Gururu yerle bir olan ve beş parasız kalan Mustafa, Kartal’ın kasasını açtı. Senetleri alan Mustafa, Türkan’ın itiraf mektubunu da buldu.

Vay be Türkan Hanım ne güzel düştün elime… Ben seni çok güzel vuracağım...

Bir çanta parayla Kalender Ailesi’nin evine giden Mustafa, Derya ile görüşmek istedi. Gürültüye çıkan Derya, Mustafa ile tek başına konuştu. Tüm çabaları karşılıksız kalan Mustafa, elindeki mektubu Sadık’a bırakarak oradan ayrıldı.

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Dizinin final sahnesinde;

Sadık, sabah ilk iş Mustafa’nın bıraktığı mektubu Somer’e götürdü. Somer’in elinde kendi yazdığı mektubu gören Türkan, neye uğradığını şaşırdı.