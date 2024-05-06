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Turne için geri sayım başladı

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#Sibel Can#Hüsnü Şenlendirici#Mercan Dede
Turne için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:41

Sibel Can önceki gece Cahide Palazzo’da sahneye çıktı.

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Sanatçı, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeni albüm çalışmalarını sürdüren Can, Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde vereceği konser serisi için de hazırlıklarını tamamladı.

Konserler, 1 Haziran’da İzmir Açıkhava’da başlayacak. Sibel Can 22 Haziran ve 5 Eylül’de Ankara Oran Açıkhava’da, 14 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava’da, 19-20-25 Ağustos ve 23-24 Eylül’de İstanbul Harbiye Açıkhava’da, 27 Eylül’de de Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da sahneye çıkacak.

Turne için geri sayım başladı

Son konser 24 Kasım’da Ankara CSO’da düzenlenecek. Konserlere Hüsnü Şenlendirici ve Mercan Dede de konuk olacak.

 

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#Sibel Can#Hüsnü Şenlendirici#Mercan Dede

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