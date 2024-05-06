Turne için geri sayım başladı

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Sanatçı, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeni albüm çalışmalarını sürdüren Can, Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde vereceği konser serisi için de hazırlıklarını tamamladı.

Konserler, 1 Haziran’da İzmir Açıkhava’da başlayacak. Sibel Can 22 Haziran ve 5 Eylül’de Ankara Oran Açıkhava’da, 14 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava’da, 19-20-25 Ağustos ve 23-24 Eylül’de İstanbul Harbiye Açıkhava’da, 27 Eylül’de de Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da sahneye çıkacak.

Son konser 24 Kasım’da Ankara CSO’da düzenlenecek. Konserlere Hüsnü Şenlendirici ve Mercan Dede de konuk olacak.