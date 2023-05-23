Türk yıldızların Cannes çıkarması

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Heyecanım katlandı

Hande Erçel, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ünlü oyuncu, Magnum’un yeni lezzeti Sunlover’ı yansıtan Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile La Croissette Magnum Plajı’nda bulunan Magnum Dipping Bar’da kendi Magnum’unu tasarladı.

Hande Erçel heyecanını “Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’da bulunmak mutluluk verici. Davet geldiği andan itibaren başlayan heyecanım, buraya gelince daha da katlandı” diye dile getirdi.

İkinci kez aynı elbiseyle

Sır Tezcan imzalı elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen oyuncu “Normalde bir elbiseyi iki kez kırmızı halıda giymiyorum ama bu sefer bir ilk oldu. İlk kez Nuri Bilgi Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstünde’ film galasında giyindim, ama çok yağmur yağdı ve yağmurdan dolayı geç kaldım. Bu yüzden bu muhteşem Sır Tezcan tasarımını ertesi gün bir daha ‘Banel ve Adama’ galasında giyindim” dedi.

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Wilma Elles, galada ünlü oyuncu Mirella Camillo ile poz verdi.

Unutulmaz bir gün

Ata Demirer’in “Bursa Bülbülü” filminde rol alan Özge Özacar, Campari markasının davetlisi olarak festivale katıldı. Ünlü oyuncu Züleyha Kuru imzalı elbisesiyle önceki gün La Croisette’deki özel bir partide boy gösterdi. Özacar partiden kareleri “Unutulmaz bir gün” notuyla Instagram’ına yükledi.

Yıldızların arasında

Vanity Fair dergisinin Avrupa ediyosyonun Red Sea Int. Film Festival ile ortaklaşa düzenlediği “Kadın Hikayeleri” adlı gala yemeği önceki akşam Cannes Film Festivali kapsamında Hôtel du Cap-Eden-Roc’ta yapıldı.

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Geceye Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Katie Holmes gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte Meryem Uzerli de katıldı. Meryem Uzerli, “Sinemada kadınları desteklemeye yönelik bu özel gece için teşekkür ederim” notuyla geceden kareleri sosyal medyasında paylaştı.



