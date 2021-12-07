Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aksiyon- bilimkurgu dalında önemli bir film serisi olan Transformers'ın üçüncü filmi olan Ay'ın Karanlık Yüzü Otobotlar ve Decepticonlar arasındaki savaşı konu alıyor. İşte Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları ve konusu hakkında detaylar...

TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ KONUSU

Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır o sıralarda. Günümüze geldiğimizde ise, bir görev sırasında işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık.

TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ OYUNCULARI

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

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Rosie Huntington-Whiteley - Carly Spencer

Josh Duhamel - William Lennox

Tyrese Gibson - Robert Epps

Patrick Dempsey - Dylan Gould

John Turturro - Reggie Simmons

John Malkovich - Bruce Brazos

Ken Jeong - Jerry Wang

Julie White - Judy Witwicky

Kevin Dunn - Ron Witwicky