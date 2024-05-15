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'Taş Kağıt Makas'ta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor!

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Taş Kağıt Makas 11. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 11:50

Kanal D’nin, çarpıcı hikayesiyle adından söz ettiren dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor.

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Dizinin yayınlanan ikinci tanıtım filminde, Azad’ın ihaneti, Rıza’nın yeniden yargılanmasına yol açarken; Rüya’nın ailesiyle ilgili sırlarla yüzleşmesi Emirkıranlar cephesinde gerilimi doruğa çıkardı. Umut’un, ‘’Ben bu hikayenin sonunu çoktan yazdım.’’ sözleriyle Fecir’e meydan okuması ise soluksuz bir bölüm olacağının sinyallerini verdi.

Taş Kağıt Makasta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstleniyor.

Taş Kağıt Makasta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor


Dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Taş Kağıt Makasta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Taş Kağıt Makas 11. Bölüm

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