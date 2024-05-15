'Taş Kağıt Makas'ta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor!

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Dizinin yayınlanan ikinci tanıtım filminde, Azad’ın ihaneti, Rıza’nın yeniden yargılanmasına yol açarken; Rüya’nın ailesiyle ilgili sırlarla yüzleşmesi Emirkıranlar cephesinde gerilimi doruğa çıkardı. Umut’un, ‘’Ben bu hikayenin sonunu çoktan yazdım.’’ sözleriyle Fecir’e meydan okuması ise soluksuz bir bölüm olacağının sinyallerini verdi.
Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstleniyor.
“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.