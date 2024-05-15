'Taş Kağıt Makas'ta silahlar çekiliyor... Gözü kararan Fecir, herkesi yok etmeye geliyor!

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Dizinin yayınlanan ikinci tanıtım filminde, Azad’ın ihaneti, Rıza’nın yeniden yargılanmasına yol açarken; Rüya’nın ailesiyle ilgili sırlarla yüzleşmesi Emirkıranlar cephesinde gerilimi doruğa çıkardı. Umut’un, ‘’Ben bu hikayenin sonunu çoktan yazdım.’’ sözleriyle Fecir’e meydan okuması ise soluksuz bir bölüm olacağının sinyallerini verdi.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstleniyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç , Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimler yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.