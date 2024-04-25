Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: İkisinin de ailesi aynı kazada ölmüş!

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Dizinin önceki bölümünde;

Yerinin tespit edileceğini öğrenen Umut, peşinde olan herkese ters köşe yaptı.

Elindeki belgeleri kendi kanalında yayınlamaktan başka çaresinin olmadığını düşünen Umut, tam yayına girmek üzereyken Harun ve Kadri'nin gelişiyle her şey alt üst oldu.

Harun ile Kadri, Umut'u kimsenin bilmediği bir adrese götürdüler. Umut'a Harun'un yıllardır Rıza'yı koruyan kişi olduğunu söyleyen Kadri, kapının açılmasıyla büyük şok yaşadı.

İçeri Fecir ile birlikte giren Harun, ellerini bağladığı Umut'u düşmanının kucağına bıraktı...

Dizinin yeni bölümünde;

Umut'a Rıza'yı hapishanede ziyaret ettiğini söyleyen Fecir, genç avukatın sözleri ile derinden sarsıldı.

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Elindeki silahı Umut'un kafasında doğrultan Fecir'e son anda Harun engel oldu.

Çok geçmeden polis sirenleri duyuldu. Harun, Fecir'e Umut'u ihbar ettiğini söyledi.

Cevher ve ekibi içeriye girdiklerinde Umut çoktan ellerindeki ipi çözmüş ve kayıplara karışmıştı...

Umut'un hala dışarıda olmasından rahatsız olan Bünyamin, Süreyya Savcı'yı makamında ziyaret etti.

Makamınıza sığınırken o makama nasıl geldiğinizi sakın unutmayın!

Sığınmak için bir kez daha Alev’in yanını tercih eden Umut, cinayete dair çok önemli detayları hatırladı ve katilin kim olduğunu çözdü.

Alev, Neşet ve Umut yaptıkları plan sayesinde Makbule’nin gerçek katilini yakalamayı başardılar.

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Savcıya gidip bizzat ifade veren Umut, kaçak olarak girdiği odadan masumiyetini ispatlamış bir avukat olarak çıktı.

Umut düzenlediği basın toplantısı ile bütün Türkiye’ye masumiyetini anlattı ve cinayetin azmettiricisini açıkladı:

Bu cinayetin azmettiricisi Kadri Palaz’dır

Aynı dakikalarda polis ekipleri çoktan harekete geçmiş ve Kadri’yi olduğu yerde gözaltına almışlardı…

Alev’e aşık olan Fecir, onu hastanede ziyaret etti. Duygularını anlatmaya çalışan Fecir’e Alev unutamayacağı bir ders verdi:

Sen hiç kimseyi gerçekten sevemezsin ve hiçbir kadın da seni gerçekten sevemez anlatabildim mi?

Babasını ziyarete giden Umut, onu hasta bir şekilde görünce hapishane doktorundan hesap sordu. Doktor, vakit kaybetmeden Rıza’yı hastaneye sevk etti.

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Adliyede Alev ile karşılaşan Süreyya, onu üstü kapalı bir şekilde kariyerini bitirmekle tehdit etti.

Makbule’nin aile avukatlığını üstlenen Umut, Kadri’nin avukatı Harun ile yüzleşeceği duruşmaya tüm gücüyle hazırlandı.

Mahkeme günü geldiğinde, Harun’un tüm savunmalarına rağmen Umut eski dosyaları da gün yüzüne çıkararak Kadri’nin tutuklanmasını sağladı.

Hapishanede fenalaşan Kadri, hemen hastaneye kaldırıldı. Kontrol altındaki Kadri’ye ilk geçmiş olsun mesajı aynı odada kaldığı Rıza Tanrıkulu’ndan geldi.

Alev’in her söylediği zihnine kazınan Fecir, genç kızın evinin önüne gitti. Umut ile Alev’i dudak dudağa gören Fecir yıkıldı.

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Alev’in babası borçlu olduğu adamla alacak verecek tartışması yaşarken; imdadına Fecir yetişti. Alev’in arkadaşı olduğunu söyleyen Fecir, bütün borcu üstlendi.

Kadri Palaz davasının ikinci duruşması görüldü. Umut’un en güçlü tanıklarından olan Suat Palaz, son dakikada kararını değiştirdi.

Harun Yakar, kendi tanığının da dinlenmesini talep etti. Herkesin merakla beklediği tanık Rıza Tanrıkulu’ydu…

Her şeyin Harun’un planı olduğunu fark eden ve eli zayıflayan Umut, şoke oldu.

Dizinin final sahnesinde;





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Büşra Korkmaz cinayeti ile ilgili bilgi almak için Alev’i arayan ve ‘benim ailemin bir ilgisi var mı’ diyen Rüya’nın duydukları hiç hoşuna gitmedi:

Evet var… Büşra Korkmaz o gece en son senin abinin eve dönüş partisinde görüldü…

Mahkemeden sonra Rıza’yı ziyaret için hastaneye giden Harun, kapıda Umut ile karşılaştı. Umut’un anne ve babasını 30 Mart’ta trafik kazasında kaybettiğini söylemedi, Harun’u bilmediği bir gerçekle yüzleştirdi.

Umut’un annesinin ve abisinin ölümüne neden olan kazada kamyondaki kişiler Harun ve babasıydı…

Rıza’nın doktoru ile görüşen Umut, eğer iyi şartlarda bakılmazsa babasının en fazla 6 ay yaşayabileceğini öğrendi.